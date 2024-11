Τραμπ και Μασκ παρακολούθησαν μαζί εκτόξευση της SpaceX - Μόνο που ήταν, εν μέρει, αποτυχημένη

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ παρακολούθησαν μαζί την εκτόξευση της SpaceX από το Τέξας το απόγευμα της Τρίτης, μόνο που, τελικά, επρόκειτο για μία εν μέρει αποτυχημένη επιχείρηση.

Η SpaceX επιχείρησε εκ νέου την Τρίτη να εκτοξεύσει τον ενισχυτή πυραύλων και αυτός να επιστρέψει στην αποβάθρα προσγείωσης κατά την επιστροφή του στη Γη - κάτι που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πέμπτης δοκιμαστικής πτήσης του Starship, του διαστημικού σκάφους της εταιρείας. Χθες Τρίτη, όμως, λόγω ενός προβλήματος, η SpaceX ματαίωσε το σχέδιο και το ο ενισχυντής έπεσε τελικά στον Κόλπο του Μεξικού, μετά από λίγα λεπτά στον αέρα.

«Τραμπ και Μασκ μαζί και στο Τέξας, σε μια ακόμη επίδειξη της άνευ προηγουμένου εγγύτητας μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και του νεοεκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», σχολιάζει ο βρετανικός Guardian.

It’s actually insane that Biden/Harris never went to visit SpaceX purely due to politics… Never went to see a launch. Wouldn’t even tweet congratulating them. This is American exceptionalism. 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/fwAJuTdErQ

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter πριν από την εκτόξευση: «Κατευθύνομαι στη Μεγάλη Πολιτεία του Τέξας για να παρακολουθήσω την εκτόξευση του μεγαλύτερου αντικειμένου που έχει ανυψωθεί ποτέ, όχι μόνο στο Διάστημα, αλλά απλώς από το έδαφος. Καλή τύχη στον Έλον Μασκ και τους Μεγάλους Πατριώτες που συμμετέχουν σε αυτό το απίστευτο έργο!».

I’m heading to the Great State of Texas to watch the launch of the largest object ever to be elevated, not only to Space, but simply by lifting off the ground. Good luck to @ElonMusk and the Great Patriots involved in this incredible project! https://t.co/UVpVSkpEyu