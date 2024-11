Oreshnik: Η αλήθεια για τον «αόρατο» και «ασταμάτητο» υπερηχητικό πύραυλο της Ρωσίας

Ο νέος βαλλιστικός πύραυλος του Πούτιν, που χτύπησε την Ουκρανία, σε απάντηση στις εγκρίσεις που έδωσαν ΗΠΑ και Βρετανία ώστε να χρησιμοποιηθούν όπλα της Δύσης εναντίον της Ρωσίας, υποτίθεται ότι έχει σκορπίσει τον τρόμο σε όλη την Ευρώπη, λόγω των δυνατοτήτων του, για τις οποίες οι Ουκρανοί είπαν «δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Το όνομα του νέου βαλλιστικού πυραύλου της Ρωσίας του Πούτιν είναι «Oreshnik», που σημαίνει φουντουκιά. Αυτό διότι ο τρόπος με τον οποίο χτυπά ομοιάζει με το άνθος της φουντουκιάς.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος της Ρωσίας είναι μέσου βεληνεκούς αλλά είναι ο πρώτος που έχει πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές (MIRV) χαρακτηριστικό που μέχρι τώρα είχα μόνο οι διηπειρωτικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Oreshnik φαίνεται να έχει 6 κεφαλές που κάθε μία μπορεί να χτυπήσει ανεξάρτητα δικό της στόχο. Αποσπώνται από τον πύραυλο όταν είναι σε τροχιά και εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα πάνω από τον στόχο τους όπου πέφτουν σαν μετεωρίτες με ταχύτητα 10-15 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Strikes on Dnipro - my guess is the hydroelectric plant. pic.twitter.com/x3tKrOAY7y