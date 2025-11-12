Η «cryptoqueen» της Κίνας καταδικάστηκε: 11 χρόνια φυλακή για απάτη 5 δισ. λιρών

Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε την Τρίτη σε 11 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση την 47χρονη Κινέζα Zhimin Qian, γνωστή ως «cryptoqueen», η οποία εξαπάτησε περισσότερους από 128.000 επενδυτές στην Κίνα μέσω ενός γιγαντιαίου σχήματος Ponzi, αποκομίζοντας περίπου 5 δισεκατομμύρια λίρες (6,6 δισ. δολάρια) σε Bitcoin.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι από την έρευνα βρέθηκαν συσκευές που περιείχαν 61.000 Bitcoin, στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Qian διατηρούσε από το 2014 έως το 2017 μια εταιρεία-πυραμίδα που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις, παρασύροντας δεκάδες χιλιάδες επενδυτές – πολλοί από τους οποίους επένδυσαν τις οικονομίες μιας ζωής. Όταν κινήθηκε εναντίον της η κινεζική αστυνομία, διέφυγε στο Λονδίνο με πλαστή ταυτότητα.

Εκεί ζούσε πολυτελώς, νοικιάζοντας κατοικία αξίας 17.000 λιρών τον μήνα, διαμένοντας σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε όλη την Ευρώπη και επιχειρώντας ανεπιτυχώς να αγοράσει ακίνητα πολλών εκατομμυρίων προκειμένου να «ξεπλύνει» τα Bitcoin.

Οι ανακριτές εντόπισαν σημειώσεις της, στις οποίες εξέφραζε «την πρόθεσή της να γίνει μονάρχης του Liberland» (ενός αυτοανακηρυγμένου μικροκράτους ανάμεσα στη Σερβία και την Κροατία) καθώς και «την ελπίδα να γνωρίσει έναν δούκα ή μέλος της βασιλικής οικογένειας».

Η δικαστής Sally-Ann Hales τόνισε ότι η Qian υπήρξε «ο εγκέφαλος της απάτης από την αρχή ως το τέλος». «Το κίνητρό σας ήταν καθαρή απληστία. Φύγατε από την Κίνα χωρίς δεύτερη σκέψη για τους ανθρώπους που εξαπατήσατε και απολαύσατε για χρόνια μια πολυτελή ζωή», είπε.

Η Qian είχε δηλώσει ένοχη για ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση παράνομων κεφαλαίων, ενώ μαζί της καταδικάστηκε και ο συνεργός της, Seng Hok Ling, υπήκοος Μαλαισίας, σε 4 χρόνια και 11 μήνες φυλάκιση για συμμετοχή στη μεταφορά και «ξέπλυμα» των κρυπτονομισμάτων.

Με πληροφορίες από Associated Press