Μάλγαρα: Οι αγρότες άνοιξαν μετά από 23 μέρες το ρεύμα προς Αθήνα - Παραμένουν στο σημείο τα τρακτέρ

Μετά από 23 ημέρες, οι αγρότες άφησαν ελεύθερη την κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Οι αγρότες είχαν στήσει μπλόκο στο σημείο από την 1η Δεκεμβρίου και πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Τρίτης, άνοιξαν το ρεύμα προς Αθήνα, παραμένοντας ωστόσο στην άκρη με τα τρακτέρ τους.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανελλαδικής απόφασης των αγροτών να ανοίξουν τους δρόμους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:00, απομακρύνθηκαν με τα τρακτέρ, αφήνοντας ελεύθερες δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα, με τα σταθμευμένα οχήματα να οριοθετούνται με κώνους.

Στο σημείο βρέθηκαν η πυροσβεστική και κλιμάκιο της Εγνατίας Οδού για την απομάκρυνση τυχόν εμποδίων, και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως.

Υπενθυμίζεται ότι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είχε ανοίξει νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής. Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ, ώστε να επιτραπεί η διέλευση των οδηγών, κάτι που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Με πληροφορίες από thestival.gr