Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 23χρονη μητέρα του 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη.

Η κατηγορία που βαραίνει τη νεαρή γυναίκα είναι αυτή της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται πως η νεκροψία-νεκροτομή του παιδιού έδειξε ως αιτία θανάτου την ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα υποσιτισμού.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 17/12, όταν η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί της νεκρό στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα μετά αστυνομικοί την συνέλαβαν.

Αλεξανδρούπολη: Άγνωστοι βανδάλισαν το σπίτι της οικογένειας

Το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου φέρεται να δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, καθώς βρέθηκε σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και φθορές σε κάθε δωμάτιο.

Την ίδια στιγμή ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.