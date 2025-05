Η εταιρεία crypto Coinbase δέχθηκε κυβερνοεπίθεση - Απώλειες 400 εκατ. δολαρίων

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Coinbase, ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα σοβαρής κυβερνοεπίθεσης, το κόστος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγες ημέρες προτού η εταιρεία εισαχθεί στον δείκτη S&P 500, γεγονός που είχε χαρακτηριστεί ορόσημο για τον κλάδο των crypto.

Σε ανάρτησή της στο blog της, η Coinbase αποκάλυψε ότι χάκερ επικοινώνησαν με την εταιρεία ισχυριζόμενοι πως απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών, τα οποία προμηθεύτηκαν πληρώνοντας συνεργάτες και υπαλλήλους της πλατφόρμας.

Παρότι, σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε «λιγότερο από το 1%» των δεδομένων πελατών, τα αξιοποίησαν για να υποδυθούν τη Coinbase και να εξαπατήσουν χρήστες ώστε να τους παραδώσουν τα κρυπτονομίσματά τους.

Ακολούθως, οι δράστες απαίτησαν λύτρα ύψους 20 εκατ. δολαρίων από την εταιρεία, προκειμένου να μην αποκαλύψει την υπόθεση, όμως η Coinbase αρνήθηκε να πληρώσει.

Αντί για αυτό, δεσμεύτηκε να αποζημιώσει κάθε πελάτη που έπεσε θύμα απάτης και ανακοίνωσε ότι ιδρύει ειδικό ταμείο 20 εκατ. δολαρίων για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και την καταδίκη των δραστών. Παράλληλα, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις διωκτικές αρχές, με στόχο, όπως αναφέρει, να επιβληθούν «οι αυστηρότερες δυνατές ποινές».

We will pursue the harshest penalties possible and will not pay the $20 million ransom demand we received. Instead we are establishing a $20 million reward fund for information leading to the arrest and conviction of the criminals responsible for this attack.