Vince Zampella: Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα ο συν δημιουργός του «Call of Duty»

Σε τροχαίο δυστύχημα στη νότια Καλιφόρνια σκοτώθηκε ένας από τους συν δημιουργούς του «Call of Duty» και γνωστή μορφή στη σύγχρονη βιομηχανία videogames, Vince Zampella.

Ο 55χρονος Vince Zampella, γνωστός μεταξύ άλλων για το παιχνίδι Call of Duty, έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, μια Ferrari, εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Angeles Crest Highway, ορεινό και ιδιαίτερα απαιτητικό δρόμο βόρεια του Λος Άντζελες. Το όχημα βγήκε από σήραγγα, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Ο Zampella εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και κατέληξε επιτόπου, ενώ ο συνεπιβάτης του εκσφενδονίστηκε και υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.

Vince Zampella: Ποιος ήταν

Ο Vince Zampella ήταν πρώην CEO της Infinity Ward και επικεφαλής της Respawn Entertainment, στούντιο που ίδρυσε το 2010 και εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017. Υπό την καθοδήγησή του δημιουργήθηκαν μερικοί από τους πιο επιτυχημένους τίτλους των τελευταίων δεκαετιών, όπως τα Titanfall, Apex Legends και Star Wars Jedi: Fallen Order, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στην ανάπτυξη της σειράς Battlefield.

Σε ανακοίνωσή της, η EA έκανε λόγο για «ανυπολόγιστη απώλεια», τονίζοντας ότι η επιρροή του Zampella «διαμόρφωσε το σύγχρονο διαδραστικό entertainment και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς παγκοσμίως».

Συνάδελφοι και κριτικοί τον περιγράφουν ως χαμηλών τόνων, αλλά εξαιρετικά διορατικό δημιουργό, που ήξερε να αφηγείται ιστορίες και να μετατρέπει το gameplay σε εμπειρία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από NBC Los Angeles