Τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μεταδίδουν πως ορφανά παιδιά στη χώρα προσφέρονται να δουλέψουν εθελοντικά σε κρατικά ορυχεία και φάρμες.

Το KCNA ανακοίνωσε πως εκατοντάδες παιδιά «με σοφία και θάρρος πάνω στην ακμή της νεότητάς τους» επέλεξαν να εργαστούν χειρωνακτικά για το κράτος. Οι ηλικίες τους δεν προσδιορίστηκαν αλλά από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα εξάγεται το συμπέρασμα πως είναι στην εφηβεία τους, εκτιμά το BBC.

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:



-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6