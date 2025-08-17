ΔΙΕΘΝΗ
Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε σταθμό ηλεκτροδότησης που χρησιμοποιούσαν οι Χούτι

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιδρομές ήταν απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούτι εναντίον του Ισραήλ

Φωτογραφία: X
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκατάσταση ενεργειακών υποδομών που χρησιμοποιούνταν από τους Χούτι, νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επλήγη ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Χαζίζ.

Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιδρομές ήταν απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούτι εναντίον του Ισραήλ, περιλαμβανομένων εκτοξεύσεων πυραύλων και drones προς το έδαφός του. Προγενέστερα, ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι η επίθεση στον σταθμό Χαζίζ κοντά στην πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούτι, ανέφερε ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγη από «επίθεση», με αποτέλεσμα ορισμένες γεννήτριες να τεθούν εκτός λειτουργίας. Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης.

Σύμφωνα με το Al Masirah, επικαλούμενο τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, συνεργεία κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στη Σαναά.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει βομβαρδισμούς στην Υεμένη σε απάντηση στις επιθέσεις των Χούτι εναντίον του. Η οργάνωση έχει εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν αναχαιτιστεί, λέγοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «στήριξη στους Παλαιστίνιους» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν επιθέσεις εναντίον των Χούτι στην Υεμένη.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια αιφνιδιαστική συμφωνία με τους Χούτι, στο πλαίσιο της οποίας συμφώνησαν να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους, με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων της οργάνωσης εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, οι Χούτι δήλωσαν ότι η συμφωνία δεν προέβλεπε εξαίρεση του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters

