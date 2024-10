Βόρεια Κορέα: Τι σημαίνει η προκλητική εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου που έσπασε ρεκόρ πετώντας επί 86 λεπτά

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, θεωρητικά ικανού να πλήξει την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, σε μια ακόμη ένδειξη προκλητικότητας από το αυταρχικό καθεστώς, καθώς τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η Πιονγιάνγκ έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στην Ουκρανία.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Πιονγιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, υπό σκόπιμα απότομη γωνία, ώστε να φθάσει σε ασυνήθιστα μεγάλο ύψος, αλλά να μην πετάξει πάνω από την Ιαπωνία, ανέφερε ο στρατός της Νότιας Κορέας σε σύντομη ανακοίνωσή του. Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) έμεινε στον αέρα για 86 λεπτά, σημειώνοντας το μεγαλύτερο χρόνο πτήσης στην ιστορία του βορειοκορεατικού στρατού, αλλά και το μεγαλύτερο μέγιστο ύψος, σύμφωνα με το Ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.

North Korea state media KCNA released just a single image of the ICBM launch, only to then mysteriously remove it!🤔 pic.twitter.com/J3eGYSzI5q — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) October 31, 2024

Αφότου ολοκλήρωσε τη βαλλιστική του τροχιά, ο πύραυλος προσγειώθηκε σε ύδατα μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Γιατί η Βόρεια Κορέα έκανε τη δοκιμή τώρα;

Στις δηλώσεις του, ο κληρονομικός ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν αρκετά ξεκάθαρος για τις προθέσεις του.

«Η δοκιμαστική εκτόξευση είναι προσήκουσα στρατιωτική ενέργεια, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό να πληροφορηθούν οι αντίπαλοί μας (...) για τη βούλησή μας να ανταποδώσουμε» οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας στο βορειοκορεατικό μέσο KCNA.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι η χώρα του «δεν θα αλλάξει ποτέ» τη «γραμμή της», που προβλέπει την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της.

North Korea 🇰🇵 ICBM launch data (31 Oct 2024)



🕖 ~07:11-08:36 (~86mins)

▶️~1,000 km

🔼>7000km



Source: Japan MoD:https://t.co/llzOA4GUXs pic.twitter.com/cJSrctK2Z5 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) October 31, 2024

Ωστόσο, η επιλογή της Πιονγιάνγκ να κάνει την πρώτη της δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου σε διάστημα ενός έτους λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με Ιάπωνες εμπειρογνώμονες, η Βόρεια Κορέα επίσης προετοιμάζει και μία υπόγεια δοκιμή των πυρηνικών της, την έβδομη στην ιστορία της και πρώτη από το 2017.

Πίσω από αυτές τις προκλητικές ενέργειες κρύβεται η επιθυμία της Βόρειας Κορέας να αυξήσει τις εντάσεις και άρα να αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό «χαρτί» έναντι του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ, όπως γράφουν οι New York Times.

Τι δείχνει η δοκιμή για τις δυνατότητες της Πιονγιάνγκ

Παρότι δεν υπάρχουν απτά στοιχεία, ο χρόνος-ρεκόρ της πτήσης υποδηλώνει ότι οι βορειοκορεατικοί ICBM είναι πιθανότατα ικανοί να φτάσουν σε πιο μακρινούς στόχους και να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία. Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει εκτοξεύσει αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους, κάποιοι από τους οποίους χρησιμοποιούν στερεά και όχι υγρά καύσιμα, καθιστώντας ευκολότερη την μετακίνηση και την απόκρυψή τους, ενώ μπορούν να εκτοξευθούν και πιο γρήγορα από τις προηγούμενες εκδόσεις.

North Korea confirmed the test of an intercontinental ballistic missile in the presence of leader Kim Jong Un, reports KCNA, stating that this test is a warning to enemies.



The rocket flew for 86 minutes, reaching an altitude of 7,000 km and a range of more than 1,000 km. South… pic.twitter.com/1DMS9JfXcF — S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 31, 2024

Όμως όλοι αυτοί οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν υπό απότομη γωνία, αντί να σταλούν κατά μήκος του Ειρηνικού, έτσι δεν είναι επιβεβαιωμένο κατά πόσο μπορούν να χτυπήσουν στόχους στις ηπειρωτικές ΗΠΑ. Ένα άλλο τεχνολογικό εμπόδιο που η Πιονγιάνγκ δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει είναι η λεγόμενη τεχνολογία «επανεισόδου». Δηλαδή η δυνατότητα μίας κεφαλής ICBM να υπομένει την έντονη θερμότητα που παράγεται όταν πέφτει από το διάστημα και επιστρέφει στη γήινη ατμόσφαιρα.

Η Βόρεια Κορέα συμβάλλει σημαντικά στην πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ενώ η διεθνής κοινότητα κατακεραυνώνει τη δοκιμαστική εκτόξευση ICBM, που «θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή», πληθαίνουν οι αναφορές που επιβεβαιώνουν ότι χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν σταλεί στο Ουκρανικό μέτωπο για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων.

«Υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχουν στρατεύματα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στη Ρωσία» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ενώ στη Σεούλ, Νοτιοκορεάτες βουλευτές δήλωσαν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει 3.000 στρατιώτες στη Ρωσία και αναμένεται να ακολουθήσουν χιλιάδες ακόμη.

Head of Ukraine’s Center for Combating Disinformation Kovalenko stated that the ammunition warehouse in the Voronezh region, struck by Ukrainian forces last night, contained North Korean KN-23 ballistic missiles. pic.twitter.com/27xwXsIrge — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 7, 2024

«Η Βόρεια Κορέα έχει υποσχεθεί να παράσχει (σ.σ. στη Ρωσία) συνολικά περίπου 10.000 στρατιώτες, η ανάπτυξη των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο» ενημέρωσαν οι Νοτιοκορεάτες, όπως ανακάλυψε η εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ.

Εκτός από τα στρατεύματα, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει 16.000 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα βλήματα πυροβολικού, ρουκέτες και πυραύλους στη Ρωσία από το καλοκαίρι του περασμένου έτους, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ. Μάλιστα, όταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο, υπέγραψαν συνθήκη αμοιβαίας άμυνας και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους, που αρχικά είχε θεσπιστεί κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Vladimir Putin was officially welcomed by the Supreme Leader of North Korea Kim Jong Un at Kim Il-Sung Square in Pyongyang. pic.twitter.com/NwjEeJuv8b — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 19, 2024

