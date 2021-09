Η Bella Hadid δεν ήταν στο Met Gala, οι φήμες περί «ανεμβολίαστης» οργίασαν και τελικά απάντησε

H Bella Hadid απέδειξε ότι εμβολιάστηκε κατά της Covid-19 μετά την έντονη φημολογία πως απουσίασε από το Met Gala λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου της εκδήλωσης.

«Για όποιον ενδιαφέρεται», έγραψε το 21χρονο σουπερμόντελ, δημοσιεύοντας την φωτογραφία μιας νοσηλεύτριας ενώ της κάνει εμβόλιο.

Η αδερφή της, Gigi Hadid, εμφανίστηκε κανονικά στο Met Gala της Δευτέρας, με μια δημιουργία Prada. Οι δυο τους συνήθως πηγαίνουν μαζί στην εκδήλωση.

Όσοι διάσημοι βρέθηκαν στη λαμπερή βραδιά έπρεπε να ακολουθήσουν της οδηγίες του Metropolitan Museum of Art, που βασίζονται στους γενικότερους υγειονομικούς κανονισμούς της Νέας Υόρκης περί κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να διαθέτουν απόδειξη πως έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά της Covid-19. Επίσης ήταν υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα μέσα στον χώρο όταν δεν έπιναν ή έτρωγαν.

Οι κανόνες φάνηκαν πολύ αυστηροί και στη Nicki Minaj, που αποκάλυψε το απόγευμα της Δευτέρας πως δεν θα παραστεί στο Met Gala λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

«Αν εμβολιαστώ, δεν θα είναι για το Met. Θα γίνει όταν νιώσω ότι έκανα επαρκή έρευνα. Το δουλεύω αυτό το διάστημα», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας επίσης πως ένας ξάδερφός της αρνείται να εμβολιαστεί επειδή «το έκανε φίλος του και έμεινε ανίκανος».

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️