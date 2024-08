Η Αυστραλή breakdancer απασχολεί ακόμη το διαδίκτυο με το «μηδέν» και τη χορογραφία της

Ημέρες μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και του τελικού του breaking όπου συμμετείχε, η Αυστραλή breakdancer Raygun απασχολεί ακόμη το διαδίκτυο.

Τώρα, η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή παρενέβη στη συζήτηση και ζήτησε να σταματήσει το διαδικτυακό μπούλινγκ κατά της Raygun -κατά κόσμον, Rachael Gunn.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Η Αυστραλή breakdancer Raygun έγινε viral στο διαδίκτυο αφού η χορογραφία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πήρε το απόλυτο «μηδέν» από τους κριτές και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα viral των Αγώνων του 2024.

Μεταξύ της κατακραυγής στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι υποστήριζαν πως δεν είναι δυνατόν η Αυστραλία να μην είχε μία καλύτερη breakdancer να στείλει στο Παρίσι και πως η Raygun έφτασε ως εκεί «με μέσον». Για τον λόγο αυτό μάλιστα, υπάρχει ήδη το σχετικό petition (αίτηση) στο διαδίκτυο όπου 45.000 και πλέον άνθρωποι υποστηρίζουν πως η breakdancer πήρε το εισιτήριο για το Παρίσι χάρη στον σύζυγό της και τη θέση που κατέχει στην Επιτροπή.

me forcing my mom to watch the dance i made up in the pool pic.twitter.com/zbtwEFjpTG — kenzi (@kenzianidiot) August 9, 2024

Η Rachel Gunn εμφανίστηκε με το όνομα Raygun στο breaking στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έγινε viral για τις κινήσεις στη χροογραφία της, που περιελάμβαναν και μια που ονομάστηκε «χορός καγκουρό», καθώς η 36χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε έναν πόντο. Τότε άρχισε το διαδίκτυο να την σχολιάζει με πολύ έντονο επικριτικό ύφος - στα όρια, ή και μετά τα όρια του bullying.

Raygun will go down as the most successful troll in Olympics history. How she pulled off this nonsense to be an Olympian representing her country in something she has zero talent or skill in needs a documentary. I wanna hear her story. #Raygun pic.twitter.com/oPTmuUL0s0 — JaMarrio Velaryon (@Hthemagnificent) August 12, 2024

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.



She participated in break dancing and got 0 points.



🐐 😂pic.twitter.com/8PULsMBxxN — BowTiedMara (@BowTiedMara) August 10, 2024

Τώρα, όμως, η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή (AOC) επέκρινε την ανώνυμη διαδικτυακή αίτηση που επιτίθεται στην αμφιλεγόμενη breakdancer και ζητά να σταματήσει εδώ η άδικη και προσβλητική κριτική κατά της αθλήτριας. Είναι ένας απολύτως ψευδής ισχυρισμός, αναφέρεται σχετικά, ενώ η αίτηση χαρακτηρίζεται ως «εξοργιστική, παραπλανητική και εκφοβιστική».

The AOC has condemned an anonymous online petition attacking Breaking competitor Rachael Gunn as vexatious, misleading and bullying.



The AOC has written to https://t.co/PrEy9RICJw which has published the petition demanding it be immediately withdrawn. 👉 https://t.co/KrMErsoU66 pic.twitter.com/rXV79RkqU8 — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) August 15, 2024

Ο διευθύνων σύμβουλος της AOC Matt Carroll είπε ότι έχει ήδη σταλεί επιστολή στο change.org, το οποίο δημοσίευσε την αίτηση, απαιτώντας την απόσυρσή της. Ο Carroll είπε ότι η αίτηση «περιείχε πολυάριθμα ψέματα που είχαν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν μίσος εναντίον ενός αθλητή που επιλέχθηκε στην Αυστραλιανή Ολυμπιακή ομάδα μέσω μιας διαφανούς και ανεξάρτητης διοργάνωσης προκριματικών αγώνων».

«Είναι επαίσχυντο ότι αυτά τα ψέματα που επινοήθηκαν από ένα ανώνυμο άτομο μπορούν να δημοσιευτούν με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε και συνέχισε: «Αποτελεί εκφοβισμό, παρενόχληση και είναι συκοφαντικό. Απαιτούμε να απομακρυνθεί άμεσα από τον ιστότοπο. Κανένας αθλητής που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο».

Η αναφορά, η οποία ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 45.000 υπογραφές.

Η πρόσφατη διαδικτυακή κριτική περιελάμβανε ισχυρισμούς ότι ο προκριματικός αγώνας της Ωκεανίας, που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ τον περασμένο Οκτώβριο, οργανώθηκε για να ευνοήσει την Gunn.

Η AOC το αρνείται κατηγορηματικά, λέγοντας ότι η διοργάνωση διεξήχθη σύμφωνα με το σύστημα ολυμπιακών προκριματικών που καθορίστηκε από το διεθνές κυβερνητικό όργανο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χορού στον Αθλητισμό (WDSF) και εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ανέφερε ότι η κριτική επιτροπή για την εκδήλωση επιλέχθηκε από το WDSF και αποτελούνταν από εννέα ανεξάρτητους διεθνείς κριτές.

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίσης υποδήλωναν ότι η Gunn και ο σύζυγός της, συνάδελφός της, Samuel Free, είχαν θέσεις σε αυστραλιανούς οργανισμούς και έτσι η ίδια προκρίθηκε σε βάρος άλλων.

It was a scam? RayGun ran Australia's Olympic qualifier, created the rules, installed her husband as coach - none of the nation's best breakdancers were able to compete in the qualifier as a result of Dr. Rachel Gunn's decision not to cover travel expenses. pic.twitter.com/apXm5Da7HW — @amuse (@amuse) August 14, 2024

«Η Rachael Gunn δεν κατέχει καμία θέση στο AUSBreaking ή στο DanceSport Australia με οποιαδήποτε ιδιότητα», δήλωσε η AOC την Πέμπτη. «Είναι απλά μια αθλήτρια που αγωνίστηκε στον προκριματικό αγώνα και κέρδισε».

Ωστόσο, το Παρίσι ήταν - κατά πάσα πιθανότητα - η τελευταία ολυμπιακή σκηνή που το κοινό είδε την RayGun, καθώς το Breaking δεν βρίσκεται έως αυτή τη στιγμή στη λίστα αγωνισμάτων των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028 και είναι απίθανο να εμφανιστεί το 2032 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

Some people are taking Raygun memes to the next level 🤣 pic.twitter.com/6d58a8NFA9 — Anthony Albanese ➐ Australian Labor Parody (@AlboIsPM) August 14, 2024

Με πληροφορίες από Guardian