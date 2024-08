Ολυμπιακοί Αγώνες: 18χρονη Κινέζα μαθαίνει στο βάθρο των νικητών να δαγκώνει το μετάλλιο και γίνεται viral

Την «παράδοση» των νικητών να ποζάρουν στο βάθρο δαγκώνοντας το μετάλλιό τους έμαθε «on air» η 18χρονη Κινέζα Zhou Yaqin.

Η νεαρή Κινέζα, στην πρώτη της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατόρθωσε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στη δοκό ισορροπίας των γυναικών στην Ενόργανη στο Παρίσι 2024.

Πράγματι, ανέβηκε στο βάθρο για να παραλάβει το μετάλλιό της, εμφανώς ντροπαλή και συγκρατημένη. Μαζί της βρίσκονταν οι Ιταλίδες Αλίσια Ντ'Αμάτο, η οποία έγινε η πρώτη Ολυμπιονίκης της Ιταλίας στη γυμναστική γυναικών, και η συμπατριώτισσά της Μανίλα Εσποζίτο.

Καθώς οι τρεις γυναίκες ανέβηκαν στο βάθρο κατά τη διάρκεια της τελετής απομονής των μεταλλίων, οι δύο Ιταλίδες δάγκωσαν τα μετάλλιά τους ποζάροντας για μια φωτογραφία - κάτι για το οποίο, όπως φάνηκε, δεν είχε ιδέα η νεαρή γυμνάστρια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ο φακός κατέγραψε την αθωότητα και τη γλυκύτητα της Zhou Yaqin, που κοιτώντας τις συναθλήτριές της επιχείρησε γρήγορα να ακολουθήσει το παράδειγμά τους, φέροντας κι εκείνη το ασημένιο μετάλλιο στο στόμα της - αν και με την αμηχανία της έκδηλη.

Τα social media έκαναν άμεσα viral το βίντεο και τα ενσταντανέ της απονομής, καθώς άπαντες αναφέρονται με τα πιο θερμά σχόλια για τη νεαρή Κινέζα που χάρισε το πιο γλυκό και χαριτωμένο στιγμιότυπο των Αγώνων, έως τώρα.

