Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Αυστραλή breakdancer που πήρε «μηδέν» και «πήγε στο Παρίσι για διακοπές»

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού άφησαν πολλές εντυπωσιακές αναμνήσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε η εμφάνιση της Αυστραλής αθλήτριας του Breakdancing, Rachael Gunn, η οποία συγκέντρωσε μηδενική βαθμολογία, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα social media.

Η Rachael Gunn, γνωστή και ως "Raygun", είναι διδάκτωρ πανεπιστημίου και ειδική ερευνήτρια στο πεδίο του Breakdancing, αλλά η εμφάνισή της στον πρώτο διαγωνισμό αυτού του νέου ολυμπιακού αθλήματος συγκρίθηκε με κινήσεις ενός παιδιού που παίζει, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.



She participated in break dancing and got 0 points.



🐐 😂pic.twitter.com/8PULsMBxxN — BowTiedMara (@BowTiedMara) August 10, 2024

«Υπάρχουν 27,7 εκατομμύρια Αυστραλοί στον κόσμο και αυτήν στέλνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για αυτήν; Έλα τώρα!» Άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν αμφιβολίες σχετικά με την ένταξη του breaking στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πάντως, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η ομορφιά του breaking έγκειται στην ελευθερία της αυτοέκφρασης. Ανάμεσα σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα, το breaking έχει ίσως την περισσότερη ευκαιρία για δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο για φυσικές και τεχνικές ικανότητες.

Judges made the right call here because what was that move lol #Olympics #Breakdancing pic.twitter.com/sXAs9AdHjX — MⓞNK BLOODY P👑s (@MonkeyBlood) August 9, 2024

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η προσέγγιση της Raygun. Η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ποτέ δεν θα μπορούσα να νικήσω αυτά τα κορίτσια σε αυτό που κάνουν καλύτερα, στις δυναμικές και τις ισχυρές κινήσεις, γι' αυτό ήθελα να κινηθώ διαφορετικά, να είμαι καλλιτεχνική και δημιουργική, γιατί πόσες ευκαιρίες έχεις στη ζωή σου να το κάνεις αυτό σε μια διεθνή σκηνή;»

Γιατί έπρεπε να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού;

Με τα δικά του λόγια, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αναφέρει ότι «οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το πιο ισχυρό σύμβολο ενότητας σε όλη μας την πολυμορφία». Οι Ολυμπιακοί Αγώνες περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από σχεδόν κάθε γωνιά του κόσμου, γεγονός που οδηγεί φυσικά σε καταστάσεις όπου ορισμένοι αθλητές υπολείπονται άλλων. Καμία χώρα δεν διακρίνεται σε όλα τα αθλήματα, και στην περίπτωση του breaking, η Αυστραλία απλά δεν είναι τόσο ανταγωνιστική.

Australian Olympic breakdancer Rachael Gunn has a PhD in breakdancing and dance culture. “All my moves are original,” she told reporters after her performance. pic.twitter.com/8to8quMx9y — Michael Nayna (@MikeNayna) August 10, 2024

Αυτό όμως δεν αναιρεί τον χρόνο και την προσπάθεια που κατέβαλε η Raygun για να φτάσει στους Ολυμπιακούς. Κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση της κερδίζοντας το Πρωτάθλημα Breaking της Ωκεανίας το 2023 και εκπροσώπησε την Αυστραλία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2021 και 2022. Το στυλ της δεν ήταν αρκετό για να προχωρήσει από τη φάση των ομίλων στο Παρίσι, αλλά είναι αναμφίβολα μια καταρτισμένη εκπρόσωπος της περιοχής της. Η 36χρονη ασχολείται με το breaking από τα 20 της και είναι γνωστή ως Δρ. Gunn στην καθημερινή της εργασία, όπου διδάσκει για τον χορό και την πολιτική του φύλου στο Πανεπιστήμιο Macquarie.

Παρά τη δυσμενή αξιολόγηση και τα σχόλια που δέχθηκε, η Gunn δήλωσε ότι δεν την επηρέασαν οι αρνητικές κριτικές και ενθάρρυνε τον κόσμο να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και να εκπροσωπεί τον εαυτό του με αυτοπεποίθηση. Η εμφάνισή της, αν και δεν στέφθηκε με επιτυχία στο αγωνιστικό κομμάτι, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και να προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το άθλημα και την παρουσία της.

Παρά την αποτυχία της να κερδίσει μετάλλιο, η Gunn, μαζί με τον σύζυγό της Jeff Dunne, σήκωσε στους ώμους της τις ελπίδες της Αυστραλίας να γίνει η πρώτη ολυμπιονίκης στο Breakdancing, ενώ η ίδια συνέχισε να προωθεί την αξία της μοναδικότητας και της προσωπικής έκφρασης μέσω των social media​

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια του break dance αποκλείστηκε για το μήνυμα στην κάπα της