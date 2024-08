Η ιστορία της Τζόρνταν Τσάιλς και το μετάλλιο που της αφαιρέθηκε: «Κωμωδία λαθών»

Έξαλλοι είναι οι Αμερικανοί για την υπόθεση αφαίρεσης του χάλκινου μεταλλίου της γυμνάστριας Τζορνταν Τσάιλς στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, με άρθρο των New York Times να μιλά για «κωμωδία λαθών» από την Ομοσπονδία του αγωνίσματος.

«Ζητάμε από τους Ολυμπιονίκες μας να φέρονται με χάρη και ταπεινότητα, να φέρουν το Ολυμπιακό πνεύμα ακόμη και όταν επιδιώκουν τους δικούς τους ατομικούς στόχους. Να τηρούν τους κανόνες και να αποδέχονται τη μοίρα τους, σε κάθε περίπτωση, με αξιοπρέπεια. Η Τζόρνταν Τσάιλς έχει αποτελέσει παράδειγμα για όλα αυτά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Είναι τόσο πολύ να ζητάς από τους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους τα ολυμπιακά της όνειρα να κάνουν το ίδιο;», γράφει η εφημερίδα, εκφράζοντας αγανάκτηση για όσα έγιναν στο Παρίσι στη γυμναστική.

Και συνεχίζει το άρθρο: «Αυτό που συνέβη στην Τσάιλς και, κατ' επέκταση, στη Ρουμάνα Άνα Μπαρμπόσου, είναι μια παρωδία οριακής κακοποίησης που έχει παίξει με τα συναισθήματα δύο γυναικών που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό».

Η Τσάιλς έχασε το μετάλλιο σε ένα αγώνισμα του οποίο η απονομή έγινε viral, όταν μαζί με τη Σιμόν Μπάιλς υποκλήθηκαν στη νικήτρια Ρεμπέκα Αντάρτε, από τη Βραζιλία - ένα στιγμιότυπο που θεωρήθηκε επίδειξη ευγενούς άμιλλας και το οποίο πλέον χάνει τη δυναμική του επίδραση.

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Παρίσι, η Τσάιλς ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της στον τελικό των ασκήσεων εδάφους, σημειώνοντας 13.666 βαθμούς - λίγο λιγότερο από τους 13.700 που πήραν Μπαρμπόσου και η Σαμπρίνα Μανέκα - Βοϊνέα και φαινόταν να μένει εκτός του βάθρου των μεταλλίων. Η Μπαρμπόσου, της οποίας το σκορ εκτέλεσης ήταν υψηλότερο από αυτό της συμπατριώτισσάς της, φάνηκε πως κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο. Η Σεσίλ Λάντι, προπονήτρια της Τσάιλς, ωστόσο, ζήτησε από τους κριτές να επανεξετάσουν τη δυσκολία για ένα από τα στοιχεία του προγράμματός της. Η ένσταση υποβλήθηκε στον τεχνικό πρόεδρο ο οποίος συμφώνησε ότι, μετά την εξέταση, η Τσάιλς δεν βαθμολογήθηκε σωστά. Αμέσως το 13.666 της ανέβηκε στο 13.766. Ήταν εκείνη η χάλκινη Ολυμπιονίκης και όχι η Μπαρμπόσου, που είχε προλάβει να πανηγυρίσει...

Και ενώ η Τσάιλς έκλαιγε τώρα από χαρά και η Σιμόν Μπάιλς την αγκάλιαζε, η Μπαρμπόσου έκλαιγε από αγωνία, απογοητευμένη από την απόφαση των κριτών, που την υποβάθμισε στην τρομακτική τέταρτη θέση. Ήταν η ολυμπιακή εμπειρία, σε όλο της τον πόνο και τη δόξα.

Η ανατροπή ήρθε διότι τώρα το CAS, το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η ένσταση της προπονήτριας της Τσάιλς υποβλήθηκε εκπρόθεσμα - καθώς το δικαίωμα υποβολής ένστασης υφίσταται για ένα λεπτό μόνο μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας. Η Λάντι την υπέβαλε «πολύ αργά» - τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την προθεσμία, σύμφωνα με μια πηγή USA Gymnastics. «Κάτι που, οκ, είναι κάτι παραπάνω από δίκαιο – ακόμη και σε ένα υποκειμενικό άθλημα όπως η γυμναστική, η προθεσμία είναι προθεσμία», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο των New York Times.

Ωστόσο, εδώ είναι που ξεκινάει νέος γύρος «κωμωδίας»- ή Ολυμπιακού δράματος: Η Τσάιλς δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει το γεγονός, παρότι η Ομοσπονδία της Γυμναστικής στις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι έχει βίντεο που αποδεικνύει ότι η ένσταση υποβλήθηκε εντελώς εμπρόθεσμα.

«Σκεφτείτε την τρέλα», γράφουν οι New York Times: «Η δυσκολία στο πρόγραμμα της Τσάιλς βαθμολογήθηκε λανθασμένα. Διορθώθηκε επειδή υποβλήθηκε η ένσταση από την προπονήτριά της. Επειδή όμως η Ρουμανία υπέβαλε ένσταση, το λάθος αγνοήθηκε. Έτσι η Τσάιλς επανήλθε στη λανθασμένη βαθμολογία του προγράμματός της, που της στερεί το μετάλλιο. Το CAS εντόπισε το ζήτημα και ζήτησε από τη FIG, το διεθνές όργανο που διοικεί τη γυμναστική, να εξηγήσει ποια αθλήτρια πρέπει να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τελικά. Οι Ρουμάνοι ζήτησαν να μοιραστούν και οι τρεις αθλήτριες το χάλκινο, κάτι που φαίνεται δίκαιο, αλλά στην καλύτερη περίπτωση απαιτεί έναν αστερίσκο δίπλα στα ονόματά τους».

Και όλα αυτά, αφού χρειάστηκε να περάσουν πέντε ημέρες, πέντε ένδοξες μέρες για την Τσάιλς, που είχε ήδη υποστεί τις συνέπειες του παραλογισμού στον κόσμο της Γυμναστικής.

Την πρώτη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου, η Τσάιλς τερμάτισε τέταρτη στη γενική κατάταξη και τρίτη στην ομάδα των ΗΠΑ. Όμως, ναι μεν στον προκριματικό κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει με όσες αθλήτριες θέλει - στον τελικό μπορεί να στείλει μόνο δύο αθλήτριες. Έτσι, η Σούνισα Λι, η οποία ξεπέρασε την Τσάιλς κατά 0,067 βαθμούς, πήρε την πρόκριση για τον τελικό και η Τσάιλς - η 4η καλύτερη αθλήτρια στον προκριματικό - έμεινε εκτός τελικού.

«Συντετριμμένη η Τσάιλς πέρασε δύο μέρες γλείφοντας τις πληγές της, αλλά στη συνέχεια, σε μια επίδειξη του Ολυμπιακού πνεύματος σε πραγματικό χρόνο, επέστρεψε για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν το χρυσό της ομάδας γυμναστικής δύο μέρες αργότερα. Εμφανίστηκε επίσης για να επευφημήσει τη Σούνισα Λι και τη Σιμόν Μπάιλς στον τελικό τους, ενώ συγκέντρωνε όλες τις δυνάμεις της για τον τελικό των ασκήσεων εδάφους, αναζητώντας το πρώτο της προσωπικό μετάλλιο», γράφουν οι New York Times.

Η Chiles διαγωνίστηκε τελευταία στον τελικό εκείνο και είναι η πρώτη που θα παραδεχτεί ότι θα μπορούσε να έχει εκτελέσει το πρόγραμμά της ακόμα καλύτερα. Μάζευε τα πράγματά της καθώς η προπονήτριά της κατέθετε την ένσταση και όταν ο εκφωνητής ανακοίνωσε τη νέα της βαθμολογία, αισθάνθηκε πως τελικά αυτή ήταν η στιγμή της.

Για πέντε μέρες, η Τσάιλς ένιωθε το όμορφο βάρος ενός Ολυμπιακού μεταλλίου γύρω από το λαιμό της και έκανε την πολύ αμερικανική εκδοχή του γύρου της νίκης, επισκεπτόμενη την Disneyland στο Παρίσι για να γιορτάσει. Ήταν, όπως δήλωσε η ίδια, «αυτό» το κορίτσι.

