Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε καταυλισμό στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να γλυτώσουν από την τζιχαντιστική βία στο Μάλι.

Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας και Μάλι κλονίζονται από βίαιες επιθέσεις μαχητών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και στις τρεις χώρες.

«Βρίσκομαι εδώ για να επιδείξω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Μπουρκίνα Φάσο, που συνεχίζει να υποδέχεται τους εκτοπισμένους αδελφούς και αδελφές παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και προκλήσεις, που μοιράζεται τα λίγα που διαθέτει σε μια χρονική συγκυρία όταν άλλες χώρες με πολλά περισσότερα έχουν κλείσει τα σύνορά τους και τον νου τους στους πρόσφυγες», είπε η διάσημη ηθοποιός.

Η Αντζελίνα Τζολί έκανε το ταξίδι με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα, οπότε επισκέφτηκε τον καταυλισμό προσφύγων Γκουντουμπού, περίπου 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Ντόρι, στο βορειοανατολικό τμήμα, κοντά στην περιοχή του Σαχέλ που αποτελεί επίκεντρο των βιαιοπραγιών.

“The way the international community tries to address conflict and insecurity is broken”



In Burkina Faso for #WorldRefugeeDay, UNHCR Special Envoy Angelina Jolie called on the world to focus on finding solutions to reduce refugee numbers globally. https://t.co/1Shvl5z7sR pic.twitter.com/j66G3GjRR8