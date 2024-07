Η Αγιά Νακαμουρά καλεί τους Γάλλους να ψηφίσουν κατά της ακροδεξιάς στις 7 Ιουλίου

Μετά το σαφές προβάδισμα του ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» στον πρώτο γύρο των εκλογών στη Γαλλία, πληθαίνουν οι φωνές που καλούν τους ψηφοφόρους να καταψηφίσουν την ακροδεξιά στον κρίσιμο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Το βράδυ της Δευτέρας είκοσι ράπερ συνεργάστηκαν για το τραγούδι «No Pasarán» (δεν θα περάσουν), μέσω του οποίου με εξαιρετικά «αιχμηρούς» στίχους επιτίθενται στην Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν και του Μπαρντελά και ζητούν ξεκάθαρα από τους Γάλλους ψηφοφόρους να καταψηφίσουν στην κάλπη την Κυριακή 7 Ιουλίου το κόμμα της ακροδεξιάς.

Το απόγευμα της Τρίτης η 28χρονη «βασίλισσα» της γαλλικής ποπ σκηνής Αγιά Νακαμουρά, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε καμία ανάμειξη με την πολιτική, με μήνυμα της στο X έδειξε την αντίθεσή της για την άνοδο της Εθνικής Συσπείρωσης στον α' γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. «Είμαι σε θέση να κατανοήσω και να γνωρίζω τη θέση του ρατσισμού στη χώρα μας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που νιώθουν άσχημα όταν λάμπουμε, γιατί δεν έχουμε σταματήσει να λάμπουμε. Και ναι, είμαι διακριτική σε αυτά τα θέματα, μερικές φορές δεν αισθανόμαστε αρμόδιοι και δεν θεωρούμε πως είναι αρκετά θεμιτό να μιλήσουμε και να πούμε τα σωστά πράγματα σε τομείς που δεν κατέχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη. Τώρα καταλαβαίνω ότι η θέση μου ως καλλιτέχνης απαιτεί να μιλήσω ανοιχτά, γιατί είναι μια σημαντική στιγμή για όλες και για όλους μας. Επομένως, την Κυριακή θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον του μοναδικού άκρου που πρέπει να καταδικαστεί γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο ένα (άκρο)», έγραψε στο X η Γαλλίδα καλλιτέχνης.

