Το χωριό του Άγιου Βασίλη στη Λαπωνία είναι στην πραγματικότητα πολεμικό καταφύγιο

Το χωριό του Άγιου Βασίλη στη Λαπωνία της Φινλανδίας, είναι στην πραγματικότητα πολεμικό καταφύγιο, έτοιμο να προσφέρει ασφάλεια, σε περίπτωση που η χώρα δεχθεί επίθεση.

Οι πιθανές απειλές από τις γειτονικές της χώρες και ιδίως τη Ρωσία, είναι αυτές που ώθησαν τη Φινλανδία να κατασκευάσει πολεμικά καταφύγια, κάποια από τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπους.

Ένα από αυτά είναι το θεματικό πάρκο του Άγιου Βασίλη στην «γενέτειρά του» στον χιονισμένο βορρά. Το λεγόμενο «χωριό του Άγιου Βασίλη» στο Ροβανιέμι της Λαπωνίας είναι έτοιμο να αφήσει τα ξωτικά του και να επιστρέψει στην αρχική του λειτουργία - δηλαδή, ως καταφύγιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βομβιστικής επίθεσης.

This Santa's grotto is also a bomb shelter.



Potential threats from neighbouring countries are what encouraged Finland to construct bomb shelters, some capable of holding thousands of people.



Latest videos: https://t.co/x9GsfLjwwf pic.twitter.com/87wOnVm3Vg