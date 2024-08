Χονγκ Κονγκ: Το γηραιότερο γιγάντιο πάντα που γίνεται για πρώτη φορά μητέρα γέννησε δίδυμα

Η 19χρονη Γινγκ Γινγκ, ένα γιγάντιο πάντα που ζει στο Ocean Park στο Χονγκ Κονγκ, γέννησε την περασμένη Πέμπτη δίδυμα αλλά παράλληλα, «έγραψε ιστορία», αφού είναι το γηραιότερο πάντα στον κόσμο, που έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε αυτή την ηλικία.

Εκπρόσωπος του πάρκου δήλωσε πως η Γινγκ Γινγκ έφερε στον κόσμο δίδυμα πάντα, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (τοπική ώρα), παραμονή των 19ων γενεθλίων της. Τα νεογέννητα πάντα είναι τα πρώτα που γεννιούνται στο Χονγκ Κονγκ. Συνήθως, τα πάντα ζουν περίπου 20 χρόνια στη Φύση και 30 χρόνια σε αιχμαλωσία.

Can you imagine this is what a panda infant looks like? Take a close look at panda Ying Ying’s newborn baby. (Footage shot by Ocean Park Hong Kong) #CCRCGP #FriendshipMessenger #HowGiantPandasGrowUp #PandaNews pic.twitter.com/cMEh5em5dH