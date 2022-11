Ο ουκρανικός στρατός πλησιάζει τα περίχωρα της Χερσώνας

Το Κίεβο ανέφερε την ανακατάληψη δεκάδων οικισμών στα νότια της χώρας με τον ουκρανικό στρατό να πλησιάζει πλέον τα περίχωρα της πόλης της Χερσώνας καθώς οι Ρώσοι υποχωρούν προς την άλλη πλευρά του Δνείπερου.

Σε διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεκάδες ουκρανικές σημαίες έχουν ήδη επιστρέψει στη θέση που τους αρμόζει».

«Σήμερα έχουμε καλά νέα από το νότο. Συνολικά 41 οικισμοί απελευθερώθηκαν», είπε χαρακτηριστικά.

Τις προηγούμενες ώρες εμφανίστηκαν εικόνες με Ουκρανούς στρατιώτες της 28ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας να υψώνουν τη σημαία της χώρας τους στο χωριό, Kyslivka, περιοχή που βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Χερσώνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας ότι η αποχώρησή του βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε: «Οι μονάδες των ρωσικών στρατευμάτων πραγματοποιούν ελιγμούς σε μια προετοιμασμένη θέση στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου».

The right and left banks of rivers match the perspective of a vessel drifting with the flow of the river. That perspective sometimes leads to the right bank of a river being on the left side of a map of that river, usually when the river flows north to south, as the #Dnipro does. pic.twitter.com/Ubhc6lldSK