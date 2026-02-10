Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αθλητής δήλωσε μετά τη νίκη του ότι απάτησε τη σύντροφό του

Ο Νορβηγός αθλητής του δίαθλου Sturla Holm Laegreid ομολόγησε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι απάτησε τη σύντροφό του, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 28χρονος, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του ατομικό Ολυμπιακό μετάλλιο στο ατομικό δίαθλο 20 χλμ., παραδέχτηκε ότι είχε έναν δεσμό πριν από τρεις μήνες και τον χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Τι ομολόγησε ο αθλητής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Laegreid είπε ότι ήταν «η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου» από τότε που αποκάλυψε τη σχέση του στη φίλη του, με την οποία ήταν μαζί έξι μήνες.

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να το μοιραστώ, αλλά μπορεί να μην το βλέπει», είπε στο NRK, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Νορβηγίας.

«Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, το πιο όμορφο και ευγενικό άτομο στον κόσμο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα. Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για εκείνη. Ο αθλητισμός ήρθε σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες μέρες. Ναι, μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ αυτό μαζί της».

Αργότερα δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG: «Ο μόνος τρόπος για να το λύσω είναι να τα πω όλα και να τα βάλω όλα στο τραπέζι, και να ελπίζω ότι θα μπορεί ακόμα να με αγαπάει. Το έκανα αυτό για εκείνη, και τώρα για όλο τον κόσμο. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Θέλω να είμαι ένα καλό πρότυπο, αλλά πρέπει να παραδέχομαι τα λάθη μου».

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε τρίτος στο δίαθλο - που συνδυάζει σκι αντοχής και σκοποβολή - πίσω από τον πρωταθλητή Johan-Olav Botn, συμπατριώτη του από τη Νορβηγία, και τον Eric Perrot από τη Γαλλία.

Είναι το δεύτερο ολυμπιακό μετάλλιο για τον Laegreid, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στην σκυταλοδρομία στους Αγώνες του 2022.

Όταν ρωτήθηκε για την ομολογία του στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, πρόσθεσε: «Φυσικά, τώρα ελπίζω να μην χάλασα τη μέρα του Johan. Δεν ξέρω αν ήταν η σωστή επιλογή ή όχι, αλλά ήταν η επιλογή που έκανα. Αποφάσισα να πω στον κόσμο τι έκανα, ώστε να υπάρχει μια πιθανότητα να δει τι σημαίνει πραγματικά για μένα - ίσως όχι, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν έκανα τα πάντα για να την κερδίσω πίσω. Δεν θέλω να κλέψω την παράσταση. Ελπίζω αυτό να είναι κάτι που θα διαρκέσει μόνο μια-δυο μέρες. Μετά θα είσαι ολυμπιονίκης για πάντα».

Δείτε τη στιγμή από την συνέντευξη τύπου (από το 9:54):

