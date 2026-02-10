Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Ουκρανός αθλητής φόρεσε κράνος με φωτογραφίες θυμάτων του πολέμου

Ο Ουκρανός αθλητής του σκελετόν, Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, εμφανίστηκε τη Δευτέρα στην προπόνηση των Χειμερινών Ολυμπιακών στην Κορτίνα φορώντας κράνος με φωτογραφίες Ουκρανών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, επιχειρώντας να κρατήσει τη σύγκρουση στην επικαιρότητα της διοργάνωσης.

Ο 26χρονος, που είναι και σημαιοφόρος της Ουκρανίας, είπε μετά την προπόνηση ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που απεικονίζονται στο κράνος υπάρχουν και φίλοι του. Στο κράνος διακρίνονται, μεταξύ άλλων, η έφηβη αρσιβαρίστρια Αλίνα Περεχούντοβα, ο πυγμάχος Πάβλο Ιστσένκο, ο χόκεϊ παίκτης Ολέξι Λογκίνοφ, ο ηθοποιός και αθλητής Ιβάν Κονoνένκο, ο αθλητής και προπονητής καταδύσεων Μίκιτα Κοζουμπένκο, ο σκοπευτής Ολέξι Χαμπάροφ και η χορεύτρια Ντάρια Κούρντελ.

Ο Χερασκέβιτς ανέφερε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη επικοινωνήσει με την Ουκρανική Ολυμπιακή Επιτροπή για το κράνος και ότι το ζήτημα «βρίσκεται σε εξέλιξη». Στους Αγώνες του Πεκίνου είχε σηκώσει πλακάτ με το μήνυμα «No War in Ukraine» λίγες ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022. Αυτή τη φορά, είπε ότι θέλει να κινηθεί εντός των κανόνων που απαγορεύουν πολιτικές διαμαρτυρίες στους ολυμπιακούς χώρους, χωρίς όμως να χαθεί από το κάδρο η ουκρανική πλευρά.

Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych appeared at the 2026 Winter Olympics wearing a helmet featuring portraits of fallen Ukrainian athletes. He wore the helmet during his first training sessions on the Olympic track. Speaking to Ukrainian media, Heraskevych mentioned… pic.twitter.com/3eEtsY2NgC — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2026

Ο Ολυμπιακός Χάρτης, μέσω του άρθρου 50.2, απαγορεύει κάθε μορφή πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής έκφρασης σε ολυμπιακούς χώρους και εγκαταστάσεις. Ούτε η ΔΟΕ ούτε η ουκρανική πλευρά σχολίασαν άμεσα την υπόθεση.

Μετά τη ρωσική εισβολή, αθλητές από τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία αποκλείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από διοργανώσεις, ωστόσο η ΔΟΕ έχει στη συνέχεια στηρίξει μια σταδιακή επιστροφή τους υπό αυστηρούς όρους.

