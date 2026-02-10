Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο αθλητής που ξεπέρασε την υψοφοβία και κατέκτησε το χρυσό

Ο Γερμανός αθλητής του σκι, Philipp Raimu, είναι και επίσημα χρυσός Ολυμπιονίκης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 της Ιταλίας, με την ιστορία του, σε σύγκριση με τα δεδομένα του αγωνίσματος, να διαφέρει από τις υπόλοιπες των συναθλητών του.

Ο Philipp Raimund, ο οποίος διαγωνίστηκε στο άλμα με σκι (ski jumping), δεν είχε κατακτήσει ποτέ ατομικό τίτλο σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν είχε ξανασυμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πέρυσι αποχώρησε από αγώνα λόγω υψοφοβίας. Πλέον, όμως, είναι Ολυμπιονίκης.

Ο Ράιμουντ, που μπήκε στον τελικό της Δευτέρας στο άλμα από το κανονικό τραμπολίνο όντας έκτος στην κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατέκτησε το χρυσό μετά από μια βραδιά καριέρας στον Ολυμπιακό λόφο.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Οι πρώτες του δηλώσεις

«Νιώθω απίστευτα. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου, η καλύτερη μέρα της ζωής μου μέχρι σήμερα», δήλωσε.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Πολωνός Kacper Tomasiak (Νο 14 στην παγκόσμια κατάταξη), ενώ το χάλκινο μοιράστηκαν ο Ιάπωνας Ren Nikaidō (Νο 3) και ο Ελβετός Gregor Deschwanden (Νο 24).

Με μοναδικό αθλητή από την πρώτη πεντάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Nikaidō, τα μετάλλια προκάλεσαν έκπληξη σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε γρήγορα σε ανοιχτό παιχνίδι. Οι ισχυροί διεκδικητές έχασαν έδαφος λόγω σύντομων αλμάτων με ούριο άνεμο - συνθήκη ιδιαίτερα δύσκολη για τους άλτες, καθώς σπρώχνει τα πέδιλα προς τα κάτω αντί να τα βοηθά να «πετάξουν».

Μετά το πρώτο άλμα, φαβορί όπως ο Σλοβένος Domen Prevc, ο υπερασπιστής του χρυσού Ryōyū Kobayashi από την Ιαπωνία και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 και νικητής της δοκιμαστικής σειράς, Marius Lindvik από τη Νορβηγία, βρέθηκαν χαμηλότερα από το αναμενόμενο και μπήκαν στο δεύτερο άλμα με χαμένο έδαφος.

Οι βαθμολογίες στο άλμα του σκι προκύπτουν από συνδυασμό απόστασης και στυλ. Ο Ράιμουντ εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό πεδίο και πήρε την πρώτη θέση μετά το Jump 1, με άλμα στα 102,0 μέτρα και 135,6 βαθμούς. Αυτό σήμαινε ότι θα αγωνιζόταν τελευταίος στο δεύτερο σκέλος, γνωρίζοντας ακριβώς τι χρειαζόταν για το χρυσό.

Η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ράιμουντ, ο οποίος τον Μάρτιο του 2025 αποσύρθηκε από αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικαλούμενος την υψοφοβία, που επηρέαζε τη σωματική του απόδοση.

«Όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι, φοβάμαι τα ύψη», είχε γράψει τότε στο Instagram στα γερμανικά. «Συνήθως το έχω υπό έλεγχο και δεν αποτελεί πρόβλημα στο άλμα με σκι, αλλά κατά διαστήματα το σώμα μου αντιδρά χωρίς να μπορώ να το ελέγξω».

