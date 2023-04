Χάος στο Σουδάν: Σφοδρές συγκρούσεις, εκρήξεις και νεκροί άμαχοι- Διεθνής ανησυχία

Διεθνείς αντιδράσεις καταγράφονται μετά τις σκηνές χάους στο Σουδάν. ενώ ήδη οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς αμάχους.

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι είναι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, όπως ανακοίνωσε μία τοπική ιατρική οργάνωση.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην τηλεόραση Al Jazeera Mubasher TV ότι ο στρατός θα αντιδράσει σε οποιεσδήποτε «ανεύθυνες» ενέργειες, καθώς οι δυνάμεις του συγκρούονται με τις παραστρατιωτικές δυνάμεις σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας Χαρτούμ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο ταξίαρχος Νάμπιλ Αμπντάλα δήλωσε στη συνέντευξη ότι μερικοί πολιτικοί προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τον στρατό. Ο ίδιος είπε ότι οι παραστρατιωτικές δυνάμεις είχαν ισχυρή παρουσία στην έδρα της κρατικής τηλεόρασης.

Επίσης σύμφωνα με τοπικές αναφορές μέλη των αποκαλούμενων στο Σουδάν αιχμαλώτισαν Αιγύπτιους πιλότους και στρατιώτες μετά από έφοδο στην αεροπορική βάση Merowe .

Now its official: Members of the Rapid Support Forces in #Sudan took #Egyptian pilots and soldiers captive after storming Sudan's Merowe Airbase (1/1) pic.twitter.com/pATpG8Ym8c

Ο διοικητής των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) στρατηγός Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Χεμεντί, χαρακτήρισε τον αρχηγό του στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν ως εγκληματία, κατηγορώντας τον στρατό για τη διενέργεια πραξικοπήματος, σε μία σημερινή ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera που έχει την έδρα του στο Κατάρ.

Ο Χεμεντί είπε ότι οι στρατιώτες του οδηγήθηκαν στην πολεμική αντιπαράθεση, καθώς οι συγκρούσεις με τον στρατό ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, μετά από ημέρες κλιμάκωσης της έντασης.

#Sudan #coup attempt ( #USA ?)RSF #rebels who staged a coup vs the #Sudan government fired the RPG-7 at a #SaudiArabian Airlines Airbus A330-343 passenger plane (HZ-AQ30) at #Khartoum International Airport destroying it as a Boeing 737 passenger plane. pic.twitter.com/Cg1Lpl2r5q

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά σχετικά με τις αναφορές για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης των δυνάμεων RSF, ενώ κάλεσε για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την ομάδα της πρεσβείας μας στο Χαρτούμ, όλοι έχουν καταμετρηθεί επί του παρόντος», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Παροτρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν άμεσα τη βία και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής έντασης ή την κινητοποίηση δυνάμεων, αλλά να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίλυση των σημαντικών ζητημάτων».

Deeply concerned about reports of escalating violence between the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. We are in touch with the Embassy team in Khartoum - all are currently accounted for. We urge all actors to stop the violence immediately and avoid further escalations…