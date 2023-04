Σουδάν: Παραστρατιωτικοί κατέλαβαν αεροδρόμιο και προεδρικό μέγαρο- Πυροβολισμοί στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης

Παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

Η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει έκρυθμη καθώς έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με τις στρατιωτικές δυνάμεις σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Only in #sudan where ppl think that you can have 2 armed forces and not end up in a civil war.

May Allah protect the harmless civilians and have mercy on my home country #السودان pic.twitter.com/KaLn18cpM0 — BOSS (@Kinglishman) April 15, 2023

Μάχες διεξάγονται στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Σουδάν, όπως είπε σε μία σύντομη εμφάνισή του ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης, καθώς οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συγκρούονται με τις δυνάμεις του στρατού.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters, ακούγονταν πυροβολισμοί στο ευρύτερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων της τηλεόρασης.

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) April 15, 2023

Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση της έντασης και συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τους εμπλεκόμενους να επιλέξουν τον διάλογο απέναντι στην πολεμική διαμάχη, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

BREAKING🚨: Civilian planes are on fire at Khartoum airport in #Sudan , amid ongoing clashes between army and paramilitary forces after a coup attempt. pic.twitter.com/PZXucbdACg — @PalasAtenea(2)🍊 (@AthenaMia2nd) April 15, 2023

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η κατάσταση στο Σουδάν είναι «εύθραυστη», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μιας συνολικής μετάβασης σε μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτικών κομμάτων.

BREAKİNG: A military coup is taking place. In the capital #Khartoum, #Sudan the paramilitary Rapid Support Forces (RSF).and the army are in conflict. warplanes flying low and bombing buildings



The RSF said it had taken control of the presidential palace pic.twitter.com/BZjSuzIGeM — Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) April 15, 2023

Sudan'da yaşanan darbe girişimi sonrası ülkedeki savunma güçleri harekete geçti. Başkent Hartum ve çeşitli bölgelerde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı. Sudan'a ait savaş uçakları, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin çatıştığı bazı noktaları bombaladı. #Sudan pic.twitter.com/yNNnWp4Lm2 — HÜR MECLİS (@HurMeclis) April 15, 2023

The fighting images coming out from Khartoum are so worrying and both #Sudan's army and Rapid Support Forces #RSF should refrain from direct confrontation and seek peaceful mean to restore civilian rules in #Sudan. #Sudancoup #SSOT pic.twitter.com/RydQt1zVrG — Mading De Manyok (@SirMadingManyok) April 15, 2023