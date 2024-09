Χαμενεΐ: Ο Νασράλα έγινε μάρτυρας και ανελήφθη στους ουρανούς

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αντέδρασε ξανά στον θάνατο του Χασάν Νασράλα σε μια ανάρτηση στο X.

Είπε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ «είχε λάβει την ανταμοιβή του για την επί δεκαετίες τζιχάντ στο δρόμο του Θεού και υπομονή κακουχιών σε έναν ιερό αγώνα». Η Νασράλα ήταν «πρότυπο της αντίστασης στην περιοχή, ένας ενάρετος μελετητής της θρησκείας και ένας σοφός πολιτικός ηγέτης», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Επέτυχε μαρτύριο στα χθεσινοβραδινά τραγικά γεγονότα στον Λίβανο και έχει ανέβει στους ουρανούς».

Ο Χαμενεΐ συνέχισε: «Είναι υποχρέωση όλων των Μουσουλμάνων να σταθούν στο πλευρό του λαού του Λιβάνου και της αξιότιμης Χεζμπολάχ, προσφέροντας τους πόρους και τη βοήθειά τους καθώς η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει το σφετεριστικό, σκληρό, κακόβουλο σιωνιστικό καθεστώς».

Είπε ότι ο Νασράλα «μαρτύρησε ενώ ήταν απασχολημένος με τα σχέδια για την υπεράσπιση του ανυπεράσπιστου λαού της γειτονιάς Dahieh της Βηρυτού - με τον ίδιο τρόπο για δεκάδες χρόνια που σχεδίαζε, σχεδίαζε και πολεμούσε για τον καταπιεσμένο λαό της Παλαιστίνης και τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά του».

The great Mujahid, the standard-bearer of Resistance in the region, a virtuous scholar of religion & a wise political leader - Sayyid Hassan Nasrallah (may God be pleased with him) - achieved martyrdom in last night's tragic events in Lebanon & has ascended to the the heavens.