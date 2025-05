Halle Bailey: Περιοριστικά μέτρα κατά του πρώην της ράπερ DDG

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Halle Bailey έλαβε περιοριστικά μέτρα για κακοποίηση κατά του ράπερ και σταρ του YouTube DDG, πρώην συντρόφου της και πατέρα του ενός έτους γιου τους, Halo.

Η σταρ της «Μικρής Γοργόνας» ισχυρίζεται ότι ο DDG, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Darryl Dwayne Granberry Jr., ήταν επανειλημμένα βίαιος απέναντί της, κάνοντάς τη να φοβάται για την ασφάλειά της και του παιδιού της.

Την Τρίτη, δικαστής στο Λος Άντζελες διέταξε τον Granberry να μείνει μακριά από την Bailey και τον γιο τους μέχρι την προγραμματισμένη ακρόαση της υπόθεσης στις 6 Ιουνίου. Στα έγγραφα που υπέβαλε η Bailey, αναφέρει ότι από τον χωρισμό τους τον Οκτώβριο, έχουν υπάρξει «πολλαπλές πράξεις σωματικής βίας».

Η 25χρονη Bailey δήλωσε στο δικαστήριο: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας, ο Darryl ήταν και συνεχίζει να είναι σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά και οικονομικά κακοποιητικός απέναντί μου. Ζητώ τον περιορισμό του για να προστατεύσω τον εαυτό μου και τον γιο μας από τη συνεχιζόμενη κακοποίηση».

Η σχέση του ζευγαριού διήρκεσε από το 2022 έως το 2023. Σε ένα περιστατικό τον Ιανουάριο, η Bailey περιγράφει ότι ενώ προσπαθούσε να δέσει το μωρό στο κάθισμα του αυτοκινήτου, ο Granberry την προσέβαλε επανειλημμένα. «Τσακωθήκαμε, παλεύαμε και φωνάζαμε», αναφέρει. «Σε κάποιο σημείο, ο Darryl μου τραβούσε τα μαλλιά. Στη συνέχεια χτύπησε το πρόσωπό μου στο τιμόνι, προκαλώντας το σπάσιμο του δοντιού μου». Όπως δηλώνει, σταμάτησε να αντιστέκεται λόγω του πόνου.

Η Bailey προσκόμισε φωτογραφίες με το σπασμένο της δόντι και μώλωπες στα χέρια της, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο μήνες μετά τον φερόμενο καβγά, η Bailey ισχυρίζεται ότι ο Granberry εισέβαλε στο σπίτι της εν τη απουσία της και της έστειλε φωτογραφία του κρεβατιού της, συνοδευόμενη από μήνυμα που υπονοούσε ότι είχε σχέσεις με άλλους άνδρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Granberry φέρεται να την επέπληξε επειδή δεν ήθελε να του στείλει τον άρρωστο γιο τους για επίσκεψη. Σύμφωνα με τη Bailey, στη συνέχεια έσπασε την κάμερα ασφαλείας από τη βεράντα της, μόλις συνειδητοποίησε ότι κατέγραφε την αντιπαράθεσή τους.

Επιπλέον, η Bailey υποστηρίζει ότι σε άλλο περιστατικό, όταν κάλεσε συγγενή για βοήθεια, ο Granberry της άρπαξε το τηλέφωνο και έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου πάνω της ενώ εκείνη κρατούσε το μωρό. Υπέβαλε αστυνομική αναφορά για το συμβάν.

