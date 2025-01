H Rihanna παρευρέθηκε στο δικαστήριο για να στηρίξει τον σύντροφο της, A$AP Rocky

Η Rihanna παρευρέθηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με όπλο έναν πρώην φίλο του στο Λος Άντζελες.

Η αστέρας της ποπ, η οποία έχει δύο μικρούς γιους με τον 36χρονο καλλιτέχνη, κάθισε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, μακριά από τις κάμερες του ποινικού δικαστηρίου του Λος Άντζελες την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου.

Ο Ρακίμ Μάιερες, όπως είναι το πραγματικό όνομα του A$AP Rocky, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 24 χρόνων, αν καταδικαστεί για δύο κατηγορίες κακουργηματικής επίθεσης για ένα περιστατικό του 2021 κοντά σε ξενοδοχείο του Χόλιγουντ.

Ο υποψήφιος για Γκράμι καλλιτέχνης δήλωσε αθώος και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο κατήγορος, ο μουσικός και άλλοτε παιδικός φίλος του Μάιερς, Τερέλ Έφρον, κατέθεσε πέρυσι ότι σφαίρες που πυροβόλησε ο A$AP Rocky άγγιξαν τις αρθρώσεις των δακτύλων του και αποφάσισε να ζητήσει ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο, αφού επέστρεψε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη.

Πριν από την έναρξη της δίκης την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι του Μάιερς δήλωσαν ότι η Rihanna ενδέχεται να παρευρεθεί κάποια στιγμή για να δείξει την υποστήριξή της, καθώς το δικαστήριο σταθμίζει κατά πόσο η διασημότητα της μπορεί να επηρεάσει την υπόθεση.

Κατά την επιλογή των ενόρκων, οι εισαγγελείς ρώτησαν αν η εμπλοκή της Rihanna, ειδικότερα μία πιθανή εμφάνισή της στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα επηρέαζε τις αποφάσεις τους.

Σχεδόν οι μισοί από την αρχική ομάδα ενόρκων δήλωσαν ότι είχαν ακουστά τον A$AP Rocky πριν έρθουν στο δικαστήριο, ενώ σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι είχαν ακουστά τη Rihanna. Όλοι τους δήλωσαν ότι η παρουσία της Rihanna δε θα είχε αντίκτυπο στην απόφασή τους.

Δεν ήταν σαφές αν οι ένορκοι μπορούσαν να δουν τη Rihanna ή αν είχαν επίγνωση της παρουσίας της καθώς παρακολουθούσαν την κατάθεση. Η 36χρονη μπήκε στην αίθουσα με τη βοήθεια της ασφάλειας πριν φτάσουν οι δημοσιογράφοι στο δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, και δεν εθεάθη με τον Μάιερς στον έξω χώρο.

Έφυγε επίσης ξεχωριστά από μια ειδική έξοδο, σύμφωνα με το Associated Press.

Η σταρ, γνωστή για επιτυχίες όπως Umbrella, Diamonds και Work, βρισκόταν στο δικαστήριο καθώς ο Έφρον, το θύμα και βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, ξεκινούσε την κατάθεσή του.

Το περιστατικό για το οποίο δικάζεται ο Μάιερς σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2021 μετά από μια «έντονη συζήτηση» στο Χόλιγουντ μεταξύ του ράπερ και του πρώην φίλου του, Τερέλ Έφρον. Οι δύο άνδρες ήταν μέλη της hip-hop κολεκτίβας A$AP Mob και γνωρίζονταν από την κοινή τους θητεία σε λύκειο της Νέας Υόρκης.

Στην κατάθεσή του, ο Έφρον είπε ότι φώναζε θυμωμένα στον Μαίερς, καθώς προηγουμένως είχαν μία αντιπαράθεση και σωματική συμπλοκή.

Τότε, ο Μάιερς να έβγαλε ένα όπλο και να το κράτησε στον αέρα, κατέθεσε ο Έφρον.

"I would never fight [A$AP Rocky]." Terell Ephron, A$AP Relli, took the stand and told the court his career "would be over" if he ever got into a fight with #ASAPRocky.



Ephron is the alleged shooting victim of the Grammy-nominated rapper. #CourtTV - What do YOU think? pic.twitter.com/NOgQ6PyDyg