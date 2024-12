British Fashion Awards: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Rihanna και του A$AP Rocky στο κόκκινο χαλί

Μία εκρηκτική εμφάνιση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας στα British Fashion Awards, η Rihanna και ο A$AP Rocky.

Οι δύο καλλιτέχνες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Royal Albert Hall στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας, για τα ετήσια British Fashion Awards. Η Rihanna εμφανίστηκε ακόμη μία φορά με μία άκρως μοδάτη στυλιστική επιλογή, φορώντας ένα χνουδωτό παλτό ως φόρεμα σε απαλό γαλάζιο χρώμα, με έναν μαύρο κορσέ από μέσα και καπέλο ασορτί με το παλτό.

O A$AP Rocky, που ήταν και ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς, επέλεξε ένα oversized μπλε σκούρο κουστούμι που παρέπεμπε σε street style. Στον γνωστό ράπερ απονεμήθηκε το βραβείο του Πολιτιστικού Πρωτοπόρου, με τον ίδιο να δηλώνει πως αυτό «σημαίνει τόσα πολλά» για εκείνον.

Στην ανακοίνωσή του στα social media, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας έγραψε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο καλλιτέχνης, επιχειρηματίας, ηθοποιός και fashion icon @asaprocky, θα τιμηθεί ως Cultural Innovator- ένα βραβείο που «γιορτάζει έναν κορυφαίο καινοτόμο και imagemaker στη βιομηχανία του θεάματος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του έτους, έχει δημιουργήσει viral στιγμές μόδας που είχαν βαθύ αντίκτυπο στη βιομηχανία της μόδας και στην ευρύτερη κουλτούρα».

She is mother pic.twitter.com/9WAGI5AJPb

This picture of Rihanna and ASAP Rocky >> pic.twitter.com/Nu3hKB4O1P