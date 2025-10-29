ΔΙΕΘΝΗ
Γυναικοκτονία στη Βερόνα: Ο δράστης είχε αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

​​​​​​​Ο 41χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του «με αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών»

LifO Newsroom
Γυναικοκτονία στη Βερόνα: Ο δράστης είχε αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι
Γυναικοκτόνος στη Βερόνα αφαίρεσε τη ζωή της πρώην συντρόφου του «με αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» / Φωτ.: Unsplash
Μια ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Ιταλία με θύμα 33χρονη γυναίκα και θύτη τον 41χρονο πρώην σύντροφό της.

Σε μία περιοχή κοντά στη Βερόνα, ο 41χρονος Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα, μαχαιρώνοντάς τη θανάσιμα με «αδιευκρίνιστο αριθμό χτυπημάτων».

Αργά το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, ο Πεντρόζο τηλεφώνησε στις αρχές λέγοντας πως σκόπευε να αυτοκτονήσει. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία εντόπισε το πτώμα της γυναίκας στο διαμέρισμά της, ενώ το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η Τζέσικα είχε καλέσει αρκετές φορές τους καραμπινιέρους στο παρελθόν, καταγγέλλοντας βίαιη συμπεριφορά από τον σύντροφό της, ωστόσο αργότερα απέσυρε τις μηνύσεις. Τον περασμένο Απρίλιο, δικαστική απόφαση είχε επιβάλει στον Πεντρόζο απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της, καθώς και την υποχρέωση να φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Η απόφαση είχε εκδοθεί ύστερα από επανειλημμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και σε δημόσιους χώρους. Όταν οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν μετά τη δολοφονία, διαπίστωσαν πως είχε αφαιρέσει το βραχιόλι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

