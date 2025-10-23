Νέα γυναικοκτονία στο Μιλάνο: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του αφού την κυνήγησε

Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στο Μιλάνο.

Θύμα της γυναικοκτονίας είναι η Λουτσιάνα Ρόντσι που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, Λουίτζι Μορκάλντι- ηλικίας περίπου 64 ετών- ο οποίος πρώτα, την χτύπησε στο πρόσωπο, μετά την κυνήγησε και στη συνέχεια, την μαχαίρωσε στο λαιμό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Οι γιατροί «πέρασαν ώρες» στο χειρουργείο προσπαθώντας να τη σώσουν.

Ο Μορκάλντι συνελήφθη αφού οι αστυνομικοί μπόρεσαν να τον εντοπίσουν από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Σε μικρή απόσταση, βρέθηκαν το σκούτερ και το αυτοκίνητό του.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και το θύμα της γυναικοκτονίας που εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρείας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό. Ο πρώην σύζυγός της την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα- με πρωτοφανή βία- στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μορκάλντι ζούσε στο αυτοκίνητό του και «παραμόνευε στον δρόμο για ένα μήνα», παρακολουθώντας την πρώην σύζυγό του κάθε μέρα.

Ο Μορκάλντι περιπλανιόταν «άσκοπα όλη μέρα σε εκείνο το πάρκο το οποίο έβλεπε από το διαμέρισμά του όπου όταν ζούσε με την πρώην σύζυγό του. Μετά τη δολοφονική επίθεση, ο άνδρας βρέθηκε από τους τοπικούς αστυνομικούς «μετά από 8 ώρες, σχεδόν κρυμμένος ανάμεσα στα δέντρα, κοντά στο περίπτερο που συνορεύει με τη λίμνη κοντά στη Via Ornato. Ούτε 1,5 χιλιόμετρο από την προηγούμενη ζωή του, στη Via Grossini».

Ο Μορκάλντι είχε εμμονική συμπεριφορά, ρωτώντας ακόμα και τους γείτονες για εκείνη. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει ακόμη και να τον διώξουν. Αλλά δεν έφευγε ποτέ, απλώς επέστρεφε εκεί λίγο αργότερα.

Φέρεται επίσης, να άφησε μέσα στο αυτοκίνητο μια επιστολή στην οποία την υποτιμούσε στον γιο τους ενώ εξηγούσε και τις πράξεις του. «Δώστε μου αμέσως ισόβια κάθειρξη» είπε στους αστυνομικούς την στιγμή που τον συνέλαβαν ενώ δεν αντιστάθηκε.

Με πληροφορίες από La Repubblica