Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στο Μιλάνο με θύμα την Πάμελα Τζενίνι.

Η Πάμελα Τζενίνι ήταν μοντέλο, σταρ ριάλιτι και επιχειρηματίας από Μπέργκαμο που ζούσε στο Μιλάνο εδώ και αρκετό καιρό.

Η 29χρονη Πάμελα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο Τζανλούκα Σοντσίν, στο μπαλκόνι, ο οποίος αρχικά την χτύπησε στο πρόσωπο και μετά την μαχαίρωσε 24 φορές.

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του θύματος

«Σταμάτα, έχω οικογένεια, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ» φώναζε το θύμα της γυναικοκτονίας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες του μοντέλου και σταρ ριάλιτι.

Το θύμα της νέας γυναικοκτονίας στην Ιταλία μιλούσε στο τηλέφωνο με τον F.D., έναν πρώην της. Σύμφωνα με το ιταλικό Τύπο, η 29χρονη Πάμελα του εκμυστηρεύτηκε πως αισθάνεται μόνη μετά το πρόσφατο τέλος της σχέσης της με τον Σοντσίν, τον 52χρονο επιχειρηματία και δράστη της γυναικοκτονίας αλλά χαρούμενη που βρήκε το θάρρος να τον αφήσει. «Δεν γυρίζω πίσω» φέρεται να του είπε.

Ωστόσο, η κλήση διεκόπη ξαφνικά και ακολούθησαν μερικά μηνύματα: «Φοβάμαι, έχει ένα αντίγραφο κλειδιού του σπιτιού, έχει μπει μέσα, δεν ξέρω τι να κάνω, κάλεσε την αστυνομία». Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα απεγνωσμένο «παρακαλώ».

Ο F.D. ειδοποίησε την αστυνομία η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στις εκκλήσεις του και έσπευσαν στο σπίτι του θύματος που προσπαθούσε να κρατήσει τον Σοντσίν ήρεμο. Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να πάει να τους ανοίξει.

Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού. Μόλις μπήκαν οι αστυνομικοί στην πολυκατοικία, την άκουσαν να ουρλιάζει «Με μαχαιρώνει, βοήθεια!». Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού της 29χρονης όπου βρήκαν την κοπέλα πεσμένη στο πάτωμα με βαθιά τραύματα σε λαιμό, πλάτη, στήθος και χέρια. Εκείνη την στιγμή ήταν ακόμα ζωντανή, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ποιος ήταν ο δράστης - «Την απειλούσε»

Δίπλα της ήταν ο Σοντσίν που είχε μια πληγή στον λαιμό του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα και στη συνέχεια, παρελήφθη από την αστυνομία.

Όταν ανακρίθηκε, ο 52χρονος είπε ότι δεν θυμόταν. Πάντα ψυχρός και απόμακρος, όπως περιγράφουν όσοι τον είχαν συναντήσει στις σκάλες ή στον δρόμο, «ήταν ντροπαλός, ένας άνθρωπος με λίγα λόγια». Αντίθετα, εκείνη ήταν «ευδιάθετη, ευγενική, με πολύ καλούς τρόπους», συχνά έξω με το μικρό σκυλί της, την Μπιάνκα.

Επιχειρηματίας από τη Μπιέλλα, που ζει στην Τσέρβια, με παιδί από προηγούμενη σχέση, το όνομα του Σόντσιν εμφανίζεται σε μια έρευνα για απάτη που αφορούσε την οικονομική αστυνομία του Άσκολι πριν από 15 χρόνια.

Είχε συλληφθεί με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας. Πολυτελή αυτοκίνητα εισήχθησαν από τη Γερμανία και πωλήθηκαν σε τιμές ευκαιρίας, με «έκπτωση» ΦΠΑ.

Πριν από ενάμιση χρόνο, ένας φίλος τον είχε συστήσει στην Πάμελα. Μετακόμισαν αμέσως στο σπίτι του. «Δεν την άφηνε να δει ή να ακούσει νέα των φίλων της», είπε ο F.D. στους αστυνομικούς. «Την ανάγκασε να κάνει χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Ήταν η αρχή ενός εφιάλτη με απειλές και βία τις οποίες δεν κατήγγειλε ποτέ».

Σύμφωνα με γείτονα της Τζενίνι, «η κοπέλα προσπάθησε να ξεφύγει αλλά εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε μέσα».

Όπως αναφέρει άλλη μαρτυρία γειτόνισσας: «Οι προσπάθειές της ήταν σπαρακτικές για να τον πείσει να σταματήσει. Έλεγε ''Σ' αγαπώ, σταμάτα, έχω οικογένεια''. Την χτύπησε πολύ στο πρόσωπο, με χαστούκια».

«Θα την σκοτώσει, θα την σκοτώσει. Άφησέ την ήσυχη. Τι κάνεις;» φώναζαν άλλοι γείτονες.

«Απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα και τον σκύλο της»

Ο F.D. περιέγραψε την σχέση του ζευγαριού.

«Καλοκαίρι του 2024, ταξίδι στην Έλβα. Την κλώτσησε και την χτύπησε με γροθιές κατά τη διάρκεια ενός καβγά και προσπάθησε να την πετάξει από το μπαλκόνι. Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2024, υπήρξε άλλη μια επίθεση, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βενετία. Τον περασμένο Απρίλιο, θέλησε να τερματίσει τη σχέση και την απείλησε ''Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου''. Η Πάμελα φοβήθηκε και είπε ''δεν μπορώ να τον αφήσω αλλιώς θα με σκοτώσει''» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Στις 9 Μαΐου, η αστυνομία πήγε στο σπίτι τους στο Μιλάνο λόγω ενός καβγά. Τα περιστατικά κλιμακώθηκαν. Τον Αύγουστο, σημάδεψε με ένα όπλο την κοιλιά της. Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Πάντοβα, απείλησε να σκοτώσει τον σκύλο της και την χαστούκισε. Μετά από εκείνη την ημέρα, τον έδιωξε από το σπίτι. Αλλά λίγο καιρό πριν, φέρεται να έφτιαξε ένα αντίγραφο των κλειδιών: είναι αυτά που χρησιμοποίησε την Τρίτη».

«Μια ανατριχιαστική εικόνα αναδύεται», επισημαίνει ο εισαγγελέας Μενεγκάτσο, «μια κτητική και βίαιη σχέση», δίνοντας εντολή για την κράτηση του 52χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οδηγώντας στην προφυλάκιση του 52χρονου.

