Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο δράστη

Καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό της Αθήνας ο 52χρονος πρώην σύζυγος, σχετικά με τη γυναικοκτονία της 40χρονης στο Μενίδι, τον Μάιο του 2024, με το δικαστήριο να του επιβάλλει την πονή της ισόβιας κάθειρξης και 5.000 ευρώ χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε τον δράστη της γυναικοκτονίας στο Μενίδι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής, αλλά και τον ισχυρισμό του περί μειωμένου καταλογισμού λόγω μέθης.

«Για να αιτιολογηθεί ο βρασμός ψυχικής ορμής απαιτείται ένα περιστατικό ακραίου συναισθήματος ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κινήθηκε στην πράξη του από ακραία ζήλια λόγω σύναψης ερωτικού δεσμού της εν διαστάσει συζύγου του με άλλο άνδρα» είπε ο πρόεδρος του ΜΟΔ.

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Τι είπε στην απολογία του ο 52χρονος

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος στην απολογία περιέγραψε τη γνωριμία του με το θύμα, λέγοντας πως γνωρίστηκαν 1997, ερωτεύτηκαν, αρραβωνιαστήκαν και μετά από δύο χρόνια παντρεύτηκαν. «Την αγαπούσα πάρα πολύ, είχαμε καυγάδες ναι. Πάντα εκείνη ήθελε να φύγει» είπε ο κατηγορούμενος και συμπλήρωσε πως το 2012 του ζήτησε να χωρίσουν επειδή εκείνος έπινε.

Πρόεδρος : Χάνατε τον έλεγχο;

: Χάνατε τον έλεγχο; Κατηγορούμενος: Οχι τελείως. Πάντως μετά από τρία χρόνια προσπαθήσαμε αν τα βρούμε, πήγα και σε ψυχολόγο στην Αλβανία για το αλκοόλ.

«Το έκοψα και γύρισα στην οικογένεια μου, αλλά επανήλθαν τα προβλήματα και άρχισα πάλι να πίνω. Πάντα έφευγα από το σπίτι για να μη γίνονται φασαρίες. Το 2022-2023 έγινε ένας μεγάλος καυγάς και έφυγα από το σπίτι. Αργότερα, πήγαμε στο λογιστή να κάνουμε δήλωση και εκεί την άκουσα να ρωτάει εάν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει σπίτι. Αποφασίσαμε να πάρουμε σπίτι. Βρέθηκε. Πήγαμε μαζί, πήραμε τα λεφτά. Ξεκίνησε η διαδικασία. Στο μεταξύ εγώ έπινα. Αυτή δεν ήθελε να μείνω μαζί της» είπε ο κατηγορούμενος και αρνήθηκε ότι παρακολούθησε το θύμα πριν τη δολοφονία.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι είχε πληροφορηθεί τη σχέση της εν διαστάσει συζύγου του καθώς είχε δει κάτι φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία. «Εγώ δεν ζήλεψα καθόλου, αν ήθελε να βρει άλλον να βρει. Εγώ ανησυχούσα για το παιδί μου που ήταν 15 ετών. Να μπει κάποιος άλλος στο σπίτι σου που έχεις φτύσει αίμα, στο αυτοκίνητο το δικού σου» είπε και συμπλήρωσε πως την επίμαχη ημέρα είχε πιει.

«Της λέω μπορεί να φωνάξεις τον άλλον να μιλήσουμε. Δεν ήξερα τι να κάνω, την αγαπούσα. Δε θυμάμαι πως σκότωσα εγώ τη γυναίκα. Μετά από δύο ημέρες κατάλαβα τι είχα κάνει. Ήμουν θολωμένος. Πήρα ένα ταξί, πήγα σε ένα ξενοδοχείο, δε θυμάμαι πως» ανέφερε κατά την απολογία του και κλείνοντας ζήτησε συγγνώμη. «Εγώ ζητάω ένα συγγνώμη στα παιδιά μου, εγώ έχω τελειώσει, έχω πεθάνει. Εγώ τα παιδιά μου θέλω να είναι καλά».