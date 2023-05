Γυναίκα που κρατούσε σημαία pride πυροβολήθηκε στο κεφάλι μετά από παρέλαση υπερηφάνειας

Μια γυναίκα που κρατούσε σημαία pride φέρεται να πυροβολήθηκε στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο μετά από τη συμμετοχή της σε παρέλαση υπερηφάνειας στην Πολωνία για την ισότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

To τρίτο pride του Όλστυν, η παρέλαση ισότητας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, αποτελεί έναν εορτασμό της queer κοινότητας της Πολωνίας σε μια εποχή που τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις, όχι μόνο λόγω της αμφιλεγόμενης επιβολής από τη χώρα «ελεύθερων ζωνών από ΛΟΑΤΚΙ+»

Υπενθυμίζεται πως κάποια στιγμή, οι λεγόμενες «ελεύθερες ζώνες από ΛΟΑΤΚΙ+» κάλυπταν σχεδόν το ένα τρίτο της χώρας. Ωστόσο πριν από ένα χρόνο πολωνικό δικαστήριο ακύρωσε δύο ακόμη από αυτές, επειδή αποτελούν «σοβαρή παραβίαση του νόμου» και παρουσιάζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ως «κακά». Από το 2019, σχεδόν 100 δημοτικές ή τοπικές αρχές έχουν αυτοανακηρυχθεί «ελεύθερες από την ιδεολογία ΛΟΑΤΚΙ+».

Ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης, η Olsztyński Marsz Równości, ανέφερε ότι μια γυναίκα που συμμετείχε στην πορεία πυροβολήθηκε στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο, ενώ περπατούσε σε ένα after party και κρατούσε μια τυλιγμένη σημαία υπερηφάνειας.

Το θύμα υπέστη ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν πάρει τελικά εξιτήριο. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, αλλά ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Μια δήλωση που υπογράφεται από τους διοργανωτές του τρίτου pride του Όλστυν την οποία μετέδωσε ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Wyborcza.pl, αναφέρει: «Πρόκειται για μια επίθεση εναντίον όλων μας! Ακόμα και αν η αστυνομία αρνείται να δει σύνδεση μεταξύ των πυροβολισμών και της πορείας ισότητας, καταδικάζουμε ρητά αυτή την επίθεση ως πράξη βίας που στρέφεται κατά ολόκληρης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των υποστηρικτών της. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε σε όλη την Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του Όλστυν. Αυτό είναι το σπίτι μας και έχουμε το δικαίωμα να αισθανόμαστε ασφαλείς εδώ. Δεν θα μας εκφοβίσετε!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συμμετέχοντες σε πορείες ισότητας δέχονται επιθέσεις στην Πολωνία. Το 2019, δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν από μια ομάδα ακροδεξιών στο Λούμπιν, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν ένα κουτάκι αναψυκτικού στο κεφάλι του ενός και να γρονθοκόπησαν τον άλλο στο πρόσωπο.

Την ίδια χρονιά, στην πρώτη κιόλας παρέλαση υπερηφάνειας στο Μπιάλιστοκ διαδηλωτές δέχτηκαν επιθέσεις με φτυσίματα, αλλά και με αντικείμενα όπως φωτοβολίδες, γυάλινα μπουκάλια και πέτρες. Κάποιοι μάλιστα ξυλοκοπήθηκαν. Ειδικά ένας έφηβος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και πολλές νεαρές γυναίκες δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Wyborcza.pl.

Το 2021 στην πορεία ισότητας στο Λοτζ Πολωνοί εθνικιστές κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ κυνήγησαν άτομα που συμμετείχαν στο pride ενώ έσυραν στο έδαφος έναν από τους συμμετέχοντες με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

Η επίθεση στο Όλστυν έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ ζώνες στην Πολωνία μπορούν να «αποχαιρετήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ» εάν συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές διακρίσεων.

Η ILGA-Europe έχει αξιολογήσει την Πολωνία ως τη χειρότερη χώρα της ΕΕ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η Πολωνία βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ 27 χωρών, που κατατάχθηκαν με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι νόμοι και οι πολιτικές τους επηρεάζουν τη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η άνοδος της ρητορικής κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ οφείλεται εν μέρει στον ηγέτη του κόμματος PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη), Γιάροσλαβ Κατσίνσκ, ο οποίος εξασφάλισε την εκλογική νίκη χάρη σε μια προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία επικρίθηκε ακριβώς για τη ρητορική του κατά των ΛΟΑΤΚΙ+.

Οι δήμοι άρχισαν να εκδίδουν τα πρώτα ψηφίσματα κατά της λεγόμενης «ΛΟΑΤΚΙ+ προπαγάνδας» τον Μάρτιο του 2019, ακριβώς όταν το PiS αύξησε την αντι-ΛΟΑΤΚΙ ρητορική του.

Σε απάντηση, η ΕΕ ανακήρυξε τον εαυτό της σε «ζώνη ελευθερίας των ΛΟΑΤΚΙ+».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο επίτροπος της Πολωνίας για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, Μικολάι Πόλακ, απαίτησε επιθεωρήσεις στα φιλικά προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σχολεία της χώρας για να ξεριζωθούν οι λεγόμενοι «εγκληματίες και παιδόφιλοι».

