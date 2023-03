Γουίτνεϊ Χιούστον: Κυκλοφόρησε ντοκιμαντέρ και νέο γκόσπελ άλμπουμ με 6 άγνωστα κομμάτια της

Η οικογένεια της Γουίτνεϊ Χιούστον επιδιώκει να αναδείξει εκ νέου τα εξαιρετικά φωνητικά προσόντα της διάσημης τραγουδίστριας και προωθεί νέο γκόσπελ άλμπουμ και ντοκιμαντέρ.

Η οικογένειά της δημοφιλούς ερμηνεύτριας, που έφυγε από την ζωή το 2012, με επικεφαλής τη νύφη της Πατ και τον αδελφό της Γκάρι Χιούστον επιδιώκει να αναδείξει τα θεμέλια της μουσικής κληρονομιάς της μέσα από το νέο γκόσπελ άλμπουμ, καθώς και το ομώνυμο ντοκιμαντέρ «I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston», τα οποία κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

«Το γκόσπελ ήταν στην καρδιά της», δήλωσε ο αδερφός της, ο οποίος θυμάται την αδελφή του γύρω στην ηλικία των 5 ετών να φοράει την περούκα της μητέρας τους και ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ χρησιμοποιούσε μια σκούπα για μικρόφωνο.

«Ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με γκόσπελ. Τραγουδούσε ακριβώς ό,τι άκουγε από τη μητέρα μου και τα αδέλφια της. Καμία κοσμική μουσική. Ήταν όλα γκόσπελ», ανέφερε.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Η Γουίτνεϊ Χιούστον ξεκίνησε να τραγουδάει για πρώτη φορά στην εκκλησία New Hope Baptist Church στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ήταν παιδί.

Γουίτνεϊ Χιούστον: Μήνυμα ελπίδας και πίστης μέσω της μουσικής

Η Πατ Χιούστον δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη, που οι ακροατές θα ακούσουν το μήνυμα ελπίδας και πίστης της έξι φορές νικήτριας Grammy και το σημαδιακό στίγμα, που είχε αφήσει η γκόσπελ μουσική στη ζωή και την καριέρα της μέσα από τις δύο δουλειές, οι οποίες κυκλοφόρησαν και οι δύο την περασμένη Παρασκευή.

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε από το UPtv και το AspireTV και θα είναι διαθέσιμο και σε DVD.

Το άλμπουμ 14 τραγουδιών της τραγουδίστριας περιλαμβάνει αρκετές μελωδίες από γνωστά soundtracks, όπως το «Jesus Loves Me» από το «The Bodyguard», το «His Eye Is on the Sparrow» από το «Sparkle» μαζί με το «I Go to the Rock» και το «Joy to the World» από το soundtrack του «The Preacher's Wife», το πιο επιτυχημένο gospel άλμπουμ όλων των εποχών.

Το project περιλαμβάνει επίσης έξι ακυκλοφόρητα κομμάτια, τρία από τα οποία («He Can Use Me», «I Found a Wonderful Way» και «Testimony») ηχογραφήθηκαν όταν ήταν 17 ετών.

«Ακούσατε την αθωότητα της φωνής της», δήλωσε η Pat Houston

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αρκετές guest εμφανίσεις, όπως της Τζένιφερ Λιούις, του Κέβιν Κόστνερ, της Κιμ Μπάρελ.

Παρουσιάζει την πρώτη εμφάνιση της τραγουδίστριας μπροστά σε κοινό καθώς και πολλές άλλες, όπως το «I Go to the Rock» που τραγούδησε με τη χορωδία «The Georgia Mass Choir» στο «Saturday Night Live» το 1996, το «Jesus Loves Me» στο Σαντιάγο της Χιλής το 1994 και το «Guide Me O Thou, Great Jehovah» στο «The Arsenio Hall Show» το 1990.

«Η Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν μια γυναίκα του Θεού. Εξέφραζε την αγάπη της για τον Θεό. Ήξερε από πού προερχόταν η δύναμή της και φαίνεται σε όλο το ντοκιμαντέρ», καταλήγει η Πατ Χιούστον.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Με πληροφορίες από το Associated Press