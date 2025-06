Glastonbury 2025: Η απάντηση του BBC στο «θάνατος στους IDF» των Bob Vylan

Το BBC δήλωσε ότι θα έπρεπε να είχε διακόψει τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης των Bob Vylan στο φεστιβάλ Glastonbury, λέγοντας ότι περιείχε «εντελώς απαράδεκτα» αντισημιτικά μηνύματα.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και ο γενικός διευθυντής του, Tim Davie, δέχτηκαν έντονες πιέσεις από τον Κιρ Στάρμερ και υπουργούς μετά τη μετάδοση του Σαββάτου, κατά την οποία ο μουσικός Bobby Vylan του punk-rap ντουέτου Bob Vylan φώναξε συνθήματα όπως «Free, free Palestine» («Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη») και «Death, death to the IDF [Israel Defense Forces]» («Θάνατος, θάνατος στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις»).

