Γκουτέρες: Αποτροπιασμός για την ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο στη Γάζα

Την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο στη Γάζα, εξέφρασε και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Με αφορμή μάλιστα την επίθεση στη Γάζα, τόνισε για ακόμη μία φορά πως ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «πρέπει να σταματήσει».

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση που αναφέρθηκε στη Γάζα εναντίον κονβόι ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα. Οι εικόνες πτωμάτων διασκορπισμένων στο δρόμο έξω από το νοσοκομείο είναι αποκαρδιωτικές», αναφέρει χαρακτηριστικλα σε δελτίο Τύπου.

Ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων από την ισραηλινή επιδρομή ήταν 15 νεκροί και 6 τραυματίες σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα, ενώ το Ισραήλ από τη μεριά του ανέλαβε την ευθύνη αναφέροντας πως στόχος ήταν όχημα που χρησιμοποίησε «τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

#BREAKING | #Israel 's airstrikes target an ambulance that was carrying injured civilians toward the Rafah border crossing. #Gaza pic.twitter.com/RUA50MORYM

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους μέσω ανάρτησης στα social media για το περιστατικό με το χτύπημα σε ασθενοφόρα στη Γάζα, ανέφερε: «Το επαναλαμβάνω: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα κτίρια και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς. Η ίδια εξέφρασε έντονη ανησυχία διότι το εν λόγω χτύπημα στόχευε «ασθενείς που απομακρύνονταν για την ασφάλειά τους».

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.



We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.



Ceasefire NOW.…