Γιόγκα: To headstand δεν είναι για όλους- Τι πρέπει να ξέρετε πριν το δοκιμάσετε

Πολλοί άνθρωποι που κάνουν γιόγκα μιλούν για τα πιθανά οφέλη που έχει για την υγεία το headstand, δηλαδή η στάση στην οποία στέκεσαι με το κεφάλι στο έδαφος και τα πόδια στον αέρα.

Κάποιοι λένε ότι αυτή η στάση καθαρίζει το μυαλό, δίνει ενέργεια στο σώμα και βελτιώνει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο. Ανάμεσα στους θαυμαστές της Sirsasana, όπως είναι επίσης γνωστή αυτή η στάση, είναι και πολλοί διάσημοι. Σε συνέντευξη το 2020 ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ υπερηφανευόταν για το ότι κάνει headstand στο τέλος του προγράμματος γυμναστικής του, ενώ πρόσφατα η Dua Lipa το δοκίμασε μπροστά στην κάμερα, σε συνέντευξη στη Vogue.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 11:25 του βίντεο

Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει απλά να δοκιμάσετε μόνοι σας να κάνετε αυτή τη στάση, γιατί για κάποιους ανθρώπους το headstand μπορεί να ενέχει κινδύνους. Σε αυτή τη στάση, το κεφάλι πρέπει να κρατήσει το 40-48% του βάρους του σώματος, σύμφωνα με έρευνα.

«Στο headstand, η ροή του αίματος πάει από τα πόδια στο κεφάλι και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει νευρολογικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου εγκεφαλικού», δήλωσε στην Washington Post ο Ρόμπερτ Σάπερ, γιατρός, πιστοποιημένος δάσκαλος γιόγκα και επικεφαλής του τμήματος ευεξίας και προληπτικής ιατρικής στο Cleveland Clinic.

«Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν σημαντική πίεση στη σπονδυλική στήλη και τον αυχένα. Εάν υπάρχει εκφυλισμός δίσκου, ένα headstand μπορεί να το επιδεινώσει αυτό», συμπλήρωσε.

Εκείνοι που πάσχουν από οστεοπόρωση- κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει κάταγμα- ή αρτηριακή πίεση που δεν ελέγχεται καλά, επίσης δεν είναι καλοί «υποψήφιοι» για headstand, σημείωσε ο Σάπερ. Ασθενείς με γλαύκωμα, το οποίο περιλαμβάνει υψηλή πίεση στο μάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει τύφλωση, επίσης θα έπρεπε να το αποφεύγουν.

«Επίσης, εάν κάποιος λαμβάνει αντιπηκτικά, το headstand δεν είναι καλή ιδέα», δήλωσε ο Τίμοθι ΜακΚολ, παθολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Yoga as Medicine: The Yogic Prescription for Health and Healing». Το ίδιο ισχύει και για όσους πάσχουν από αρθρίτιδα στον αυχένα.

Συνοπτικά, τα headstands πρέπει να αποφεύγουν μεταξύ άλλων:

Οι έγκυες, λόγω του κινδύνου πτώσης

Όσοι πάσχουν από οξείς ή συχνούς πονοκεφάλους

Οι άνθρωποι με προβλήματα στον αυχένα και τους ώμους ή με οστεοπόρωση

Οι υπερτασικοί, επειδή αυτή η στάση μπορεί να ανεβάσει την πίεση

Όσοι έχουν γλαύκωμα

Οποιοσδήποτε έχει καρδιακή πάθηση

Παιδιά από 7 ετών και κάτω

Τι ισχύει όμως για εκείνους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και θέλουν να δοκιμάσουν να μάθουν αυτή τη στάση; Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να βρουν έναν πιστοποιημένο επαγγελματία δάσκαλο γιόγκα και να ξεκινήσουν σταδιακά.

«Τα headstand πρέπει να γίνονται μόνο υπό εποπτεία και μόνο από άτομα που έχουν αποκτήσει την απαραίτητη δύναμη στον κορμό και το πάνω μέρος του σώματος», τόνισε ο Μάικλ Λίπτον, νευροακτινολόγος.

«Επιλέξτε έναν έμπειρο δάσκαλο, όπως και κάποιον που επιδέξιος στο να παρατηρεί τις στάσεις», συμβούλευσε και ο Τίμοθι ΜακΚολ. Αυτό είναι βασικό, επειδή ο δάσκαλος θα πρέπει να σας αξιολογήσει πλήρως, σημείωσε. «Αυτή η αξιολόγηση δεν εξαρτάται απαραίτητα μόνο από την εμπειρία σας στη γιόγκα. Μια καλή, φυσική καμπύλη του αυχένα είναι σημαντική για να σιγουρευτείτε ότι το σώμα σας μπορεί να αντέξει διαφορετικά βάρη, έτσι ώστε να μην τραυματίσετε τον αυχένα», εξήγησε.

Πόσο μπορεί να κρατήσει ένα headstand; Πολύ λίγο στην αρχή. Ακούστε τις οδηγίες του δασκάλου σας και μην βάλετε στόχο συγκεκριμένο χρόνο. Εάν νιώθετε άνετα, μπορείτε σταδιακά να αυξήσετε τη διάρκεια.

Κάποιοι δάσκαλοι ξεκινούν με μια στάση που δεν απαιτεί το σήκωμα των ποδιών κατακόρυφα. «Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι αυτή η στάση, σε σχήμα L, που διδάσκεται κάποιες φορές σε τάξεις γιόγκα, είναι πιο δύσκολη από την πλήρη πόζα», επισήμανε ο ΜακΚολ. Η ισορροπία με τη «βοήθεια» ενός τοίχου και η καλή στήριξη κάτω από το κεφάλι είναι επίσης απαραίτητη.

Και βέβαια θα πρέπει να ακούτε το σώμα σας. «Αν κάνετε μια στάση και δεν νιώθετε καλά, σταματήστε», τόνισε ο ΜακΚολ. Ένας πιο εύκολος στόχος μπορεί να είναι η στάση που το σώμα στηρίζεται στους ώμους και το κεφάλι και σηκώνονται τα πόδια. Συμβουλευτείτε τον δάσκαλό σας για αυτό και κάντε μόνο ό,τι είναι σωστό για εσάς, κατέληξαν οι ειδικοί.