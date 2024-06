Γιγάντιο γκράφιτι της Τέιλορ Σουίφτ στα σκαλιά του σταδίου Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο

Για ακόμη μία φορά οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ της έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους, με ένα γιγάντιο πορτρέτο της, ύψους 2,4 μέτρων.

Ο Φρανκ Στάιλς από το Σάντερλαντ, δημιούργησε με σπρέι ένα γιγάντιο γκράφιτι της Τέιλορ Σουίφτ στα σκαλιά του σταδίου Γουέμπλεϊ, πριν από τη συναυλία της στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας The Eras Tour. Το γκράφιτι ονομάστηκε σε «Swiftie Steps» και ήδη στο σημείο φτάνουν θαυμαστές της, προκειμένου να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου έγιναν από τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν. «Όταν ήμουν παιδί, κάθε ζωγραφική με σπρέι ήταν ενοχλητική και τώρα στέκομαι δίπλα στον δήμαρχο του Λονδίνου για μια ζωγραφιά με σπρέι», ανέφερε για το έργο του στο BBC ο καλλιτέχνης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τo έργο δημιουργήθηκε σε ένα γκαράζ και τυπώθηκε σε πάνελ βινυλίου, τα οποία εφαρμόστηκαν στα σκαλιά, που συνδέουν το στάδιο Γουέμπλεϊ με το Wembley Arena.

To mark Taylor Swift's record breaking eight shows at London's @wembleystadium on her 'The Eras Tour', the 'Swiftie Steps' and new murals have been unveiled in @WembleyParkLDN by @justinesimons1, @MayorofLondon and @MAsgharButt ahead of the global popstars first London show. pic.twitter.com/XD2hCSbDHm