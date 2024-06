Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Οι χορευτικές φιγούρες που έγιναν viral και η selfie της οικογένειας με την Τέιλορ Σουίφτ

Στο γκρουπ των Swifties ανήκουν όπως φαίνεται, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Τζορτζ.

Ο πρίγκιπας Ούίλιαμ και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του παρευρέθηκαν στη συναυλία της Τέιλορ Σούιφτ στο Λονδίνο, έβγαλαν selfie με την αγαπημένη τους τραγουδίστρια και τον σύντροφό της και έγιναν viral χορεύοντας.

Σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, το παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια φωτογραφία των τριών βασιλικών μελών με την τραγουδίστρια στα παρασκήνια πριν από τη συναυλία το βράδυ της Παρασκευής. «Σας ευχαριστούμε Τέιλορ Σουίφτ για μια υπέροχη βραδιά!» έγραφε η λεζάντα.

Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram την φωτογραφία με τα πανευτυχή μέλη της βρετανικής οικογένειας. Στη λεζάντα ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρίγκιπα Ουίλιαμ για τα γενέθλια του.

Η στιγμή της βραδιάς ωστόσο που έγινε viral ήταν οι χορευτικές φιγούρες του πρίγκιπα Ουίλιαμ, την ώρα που η Τέιλορ Σουίφτ ερμηνεύει το τραγούδι «Shake it Off». Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media ξεπέρασε σε λίγες ώρες τις 4 εκατ. προβολές.

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt