Νέα επίθεση ακτιβιστών -Έριξαν μπογιά στο ιδιωτικό τζετ της Τέιλορ Σουίφτ

Ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil» προχώρησαν σε ακόμη μία επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες, αυτή τη φορά με στόχο την Τέιλορ Σουίφτ.

Μέρες μετά την επίθεση στο μνημείο του Στόουνχεντζ, δύο ακτιβίστριες της οργάνωσης βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, Στάνστεντ και μπήκαν στον χώρο που φυλάσσονται τα ιδιωτικά τζετ, ανάμεσα σε αυτά και της Τέιλορ Σουίφτ. Όπως διακρίνεται σε βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραβίασαν την περίφραξη με τροχό, κόβοντας το συρμπατόπλεγμα του φράκτη.

Στη συνέχεια οι δύο ακτιβίστριες, 22 και 28 ετών, μπήκαν στην ζώνη όπου βρίσκεται το ιδιωτικό τζετ η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί συναυλίες στο Λονδίνο και άρχισαν να πετούν πορτοκαλί μπογιά πάνω του. Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, συνελήφθησαν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθορά και παρεμπόδιση χρήσης ή λειτουργίας εθνικών υποδομών.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU