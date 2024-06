Έγινε κυριολεκτικά σεισμός από τη συναυλία της Τέιλορ Σουιφτ στη Σκωτία

Τόσο καιρό, παρακολουθώντας και την πορεία και την τεράστια επιτυχία της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει προκαλέσει «σεισμό» στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Αξιοσημείωτη είναι συγκεκριμένα η τεράστια προσέλευση των θαυμαστών της, ή για να το πούμε πιο σωστά, των «Swifties», που κάνουν ουρές απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη, για να παρακολουθήσουν το τρίωρο υπερθέαμα που προσφέρει η τραγουδίστρια. Όμως, αυτή τη φορά, όταν λέμε πως η Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσε σεισμό με τη συναυλία της, το εννοούμε.

Οι 70.000 θαυμαστές της που παρακολούθησαν τη συναυλία της στη Σκωτία προκάλεσαν σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε μίλια μακριά από το Εδιμβούργο απ' όπου γινόταν η συναυλία, όπως ανακοίνωσε το British Geological Survey (BGS).

Ο χορός των χιλιάδων θαυμαστών μέσα στο στάδιο του Μάρεϊφιλν, που πάλλονταν στους ρυθμούς των επιτυχιών της Τέιλορ Σουίφτ απ' την αρχή μέχρι το τέλος της εμφάνισής της, ήταν και η αιτία της σεισμικής δόνησης, που έγινε αισθητή μέχρι και 6 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Βρετανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Taylor Swift's concerts in Edinburgh caused small earthquakes, and during one of them the earth's crust shifted by 23.4 nanometers, British scientists reported.#TaylorSwift #concert #Scotland #Edinburgh #earthquakes pic.twitter.com/gt30d4rDVI