Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι μαχητές MMA άρχισαν να βάφουν μαύρα τα νύχια τους

Την απορία που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εικόνες του Κριστιάνο Ρονάλντο με βαμμένα τα νύχια των ποδιών του μαύρα επιχειρεί να λύσει η γερμανική Bild.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκε μια φωτογραφία του σε Instagram story μετά από ένα πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, της Αλ Νασρ, όπου φαίνεται καθισμένος σε μια σάουνα και είναι εμφανές το μαύρο βερνίκι νυχιών στα δάχτυλα των ποδιών του.

Η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αρκετή για να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και απορίες στα social media. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου εμφανίζεται με τα μαύρα νύχια.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις που ανέβασε νωρίτερα φέτος (21 Ιανουαρίου) ο πρωταθλητής βαρέων βαρών του UFC Φράνσις Νγκιάνου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται για άλλη μια φορά με μαύρα νύχια να διακρίνονται από τις παντόφλες του.

Το Ultimate Fighting Championship είναι διοργάνωση Πολεμικών Τεχνών στην οποία αγωνίζονται μεγάλοι αθλητές του αθλήματος.

