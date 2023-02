Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με σπαθί και παραδοσιακό ένδυμα- Για την εθνική γιορτή της Σαουδικής Αραβίας

Ο Κριστιάνο Ρολάντο γιόρτασε την ημέρα ίδρυσης της Σαουδικής Αραβίας με συμπαίκτες του φορώντας την τοπική ενδυμασία.

Μάλιστα ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρα από την εθνική ενδυμασία της Σαουδικής Αραβίας, κρατούσε και ένα σπαθί για τον εορτασμό στο στάδιο του πανεπιστημίου King Saud.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ του στα social media, απεικονίζεται να ποζάρει με τα χέρια του σταυρωμένα και το βλέμμα κατευθείαν προς την κάμερα, ενώ χαμογελάει ντυμένος με ένα daglah το οποίο είναι το εθνικό ένδυμα στη χώρα και φοριέται από τους άνδρες σε όλη τη Σαουδική Αραβία.

«Ήταν ιδιαίτερη εμπειρία η συμμετοχή στους εορτασμούς», σχολίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην ανάρτησή του.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez