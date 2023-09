Γιατί η βασιλική οικογένεια δεν ευχήθηκε δημόσια φέτος στον πρίγκιπα Χάρι για τα γενέθλιά του

Ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του στη Γερμανία με τη Μέγκαν Μαρκλ, αλλά η βασιλική οικογένεια δεν του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» μέσω των social media, όπως είθισται κάθε χρόνο.

Μέχρι πρότινος, τα γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι συνοδεύονταν από διαδικτυακές ευχές της οικογένειάς του. Φέτος, όμως, δεν έλαβε χρόνια πολλά ούτε από τον λογαριασμό «Royal Family» του βασιλιά Καρόλου, ούτε από τον «Kensington Palace» του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Σημειώνεται, ότι από τη στιγμή που ο Κάρολος έγινε βασιλιάς, οι ευχές για γενέθλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούν πλέον μόνο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αντίστοιχα, λοιπόν, όταν η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 42 ετών τον Αύγουστο, οι «βασιλικοί» λογαριασμοί δεν της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.

Πάντως, τα γενέθλια του Χάρι σηματοδοτήθηκαν με το τραγούδι «Happy Birthday» που το τραγούδησαν θεατές όσο παρακολουθούσαν έναν αγώνα βόλεϊ στο Invictus Games 2023 με την Μέγκαν Μαρκλ.

Και μπορεί να μην έλαβε διαδικτυακές ευχές από τη βασιλική οικογένεια, έλαβε όμως από τους διοργανωτές του Invictus Games 2023

«Από όλους εμάς, ένα ειλικρινές "χρόνια πολλά" στον ιδρυτή και χρηματοδότη της διοργάνωσης, πρίγκιπα Χάρι, Δούκα του Σάσεξ. Έχετε δώσει ελπίδα, έχετε εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους και δεν σταματάτε ποτέ να προσφέρετε χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων».

From all of us at the @InvictusGamesDE, a heartfelt HAPPY BIRTHDAY to the founder and patron of @WeAreInvictus, Prince Harry, The Duke of Sussex 💛 You've given hope, inspired millions and never stop putting a smile on peoples faces 🫡 pic.twitter.com/ibbTuURDEj