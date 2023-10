Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εμφανίστηκε ως Hulk μετά τη νίκη των Μπακς

Μετά την μεγάλη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Μαϊάμι Χιτ (120-114), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε μαζί το αποτέλεσμα και το Halloween.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πέτυχε 33 πόντους στην αναμέτρηση, μετά το ματς εμφανίστηκε ως Hulk στη συνέντευξη Τύπου.

Μάλιστα, άλλαξε και τη φωνή του όταν απευθύνθηκε στον Τύπο, προκειμένου όχι μόνο να φαίνεται αλλά και να ακούγεται σαν τον Hulk.

"Don't be scared c'mon!"



Giannis having too much fun tonight 🤣 pic.twitter.com/wlCGNrOERN