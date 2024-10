Γιαχία Σινουάρ: «Μεγάλη πιθανότητα να σκοτώθηκε στην επιδρομή στη Γάζα» γράφουν τα ισραηλινά Μέσα

Το αν σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σε πρόσφατες μάχες στη Γάζα εξετάζει ο ισραηλινός στρατός.

«Προς το παρόν, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή τους οι IDF, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν όμηροι στην περιοχή όπου σκοτώθηκαν οι τρεις τρομοκράτες, αν και υπήρχαν οι εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ- τις περασμένες ημέρες- πως ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ κρύβεται σε μια υπόγεια σήραγγα στη Γάζα με ομήρους στην περιοχή του, χρησιμοποιώντας τους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



In the building where the terrorists were eliminated, there…