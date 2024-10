Ισραήλ: Ελέγχουμε την πιθανότητα να σκοτώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ της Χαμάς

Σύμφωνα με ανάρτηση των IDF το Ισραήλ ελέγχει την πιθανότητα να σκοτώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ της Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα, εξουδετερώθηκαν 3 τρομοκράτες. Οι IDF και η ISA ελέγχουν την πιθανότητα ένας από τους τρομοκράτες να ήταν ο Yahya Sinwar. Σε αυτό το στάδιο, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Στο κτίριο όπου εξουδετερώθηκαν οι τρομοκράτες, δεν υπήρχαν σημάδια παρουσίας ομήρων στην περιοχή. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν με την απαιτούμενη προσοχή» αναφέρεται στην ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



