Σε πάρκο πτηνών βρέθηκε χθες, Πέμπτη, η Καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο επίσκεψής της στη μέχρι τώρα εκλογική της περιφέρεια, το Μεκλεμβούργο-Πομερανία.

Η κυρία Μέρκελ φάνηκε να διασκεδάζει ταΐζοντας τους παπαγάλους, ωστόσο ένας από αυτούς προτίμησε το χέρι της από την ειδική τροφή.

Η κυρία Μέρκελ πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία της στην εκλογική της περιφέρεια προκειμένου να στηρίξει τον υποψήφιo διάδοχό της για την έδρα, τον Γκέοργκ Γκούντερ. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), στο περιθώριο της περιοδείας της, επισκέφθηκε το Πάρκο Πτηνών Marlow και θέλησε να ταΐσει ένα σμήνος παπαγάλων Lori με «νέκταρ», δηλαδή μίγμα από αποξηραμένη γύρη, φρουκτόζη, σιτάρι και νερό.

In the last days of her political career, a bird lands on #Merkel 's head and frees her from the restrictions of protocols pic.twitter.com/rV3eBwAGZg