Γερμανία: Ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τα χέρια τους στους διαδρόμους αεροδρομίου

Ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τα χέρια τους στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Κολωνίας-Βόννης, ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Γερμανίας.

Η κινητοποίηση της ομάδας «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) είχε σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν το πρωί καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Βόννης-Κολωνίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε ακτιβιστές της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» σκαρφάλωσαν στις 05:00 (τοπική ώρα) από φράχτη και κατάφεραν να βρεθούν στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, όπου κόλλησαν τις παλάμες τους στην άσφαλτο, προκαλώντας διακοπή των πτήσεων.

Η αστυνομία απομάκρυνε τους ακτιβιστές χρησιμοποιώντας ειδικό διαλύτη και οι πτήσεις εκτελούνται και πάλι, το αεροδρόμιο ωστόσο εκτιμά ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η «Τελευταία Γενιά», η οποία ζητά να σταματήσει οριστικά η χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη έως το 2030, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι εγκαταλείπει αυτού του είδους τη δράση, στελέχη της όμως διευκρινίζουν τώρα ότι η απόφαση αφορούσε μόνο τη διακοπή οδικής κυκλοφορίας.

Η αστυνομία της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι υπέβαλε μήνυση εναντίον των ακτιβιστών για επικίνδυνη παρέμβαση στην εναέρια κυκλοφορία. Πρόσφατα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυστηροποίησε τη νομοθεσία για την ασφάλεια της αεροπλοΐας ακριβώς λόγω τέτοιων περιστατικών και ανάλογες παραβιάσεις επισύρουν πλέον ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Με κεντρικό τους σύνθημα «Το πετρέλαιο σκοτώνει» και μέσω συντονισμένων δράσεων σε όλη την Ευρώπη, ζητούν από τις κυβερνήσεις «να σταματήσουν την εξόρυξη και την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα μέχρι το 2030, καθώς και να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν τις φτωχότερες χώρες για μια γρήγορη και δίκαιη μετάβαση».

«Με τη διεθνή εκστρατεία "Το πετρέλαιο σκοτώνει", ζητάμε την υπογραφή μιας συνθήκης για τα ορυκτά καύσιμα σε περισσότερες από 10 χώρες. Αυτό δεσμεύει την κυβέρνηση σε διεθνείς διαπραγματεύσεις με στόχο μια διεθνή συνθήκη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2030» αναφέρει η οργάνωση «Τελευταία Γενιά».

Στη Φινλανδία, ακτιβιστές φωτογραφήθηκαν να παρεμποδίζουν τις πύλες ασφαλείας του αεροδρομίου Helsinki Vantaa.

9 people have blocked the security gates at Helsinki Vantaa Airport in Finland.



